Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Calcio d'inizio - del 2019 - : i migliori video-auguri con Salah e Buffon sorprese finali : I giocatori di Inter e Borussia Dortmund hanno visitato alcuni ospedali pediatrici, Juventus e Sassuolo hanno scelto una grafica da videogame arcade e da cartone animato: le squadre di Calcio hanno ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Murilo super - Kaká una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - Quagliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della nona giornata di Serie A : Paolo Cesaroni e Massimo De Luca la coppia d’oro della Lollo Caffé Napoli : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Paolo Cesaroni (Lollo CAFFE’ Napoli): Un poker di reti nel rotondo successo della formazione partenopea contro il Lynx Latina al Pala Bianchini ne fa l’uomo del match ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...

Calcio a 5 - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A : De Oliveira implacabile - Lima e De Luca due condottieri : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. GABRIEL Lima (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Apre le marcature nella sfida contro la Feldi Eboli. Guida indiscussa per i compagni, l’italo-brasiliano è la mente della compagine ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Girelli più forte degli insulti - Serturini devastante : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS): Più forte degli insulti e della volgarità. Non si è scritta una pagina sportiva memorabile al “Gino Bozzi” di Firenze. ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Black Friday - i migliori 10 affari del Calciomercato : Campioni pagati pochissimo rispetto al loro reale valore, che magari si scoprirà solo nel tempo. Per celebrare il giorno dedicato ai grandi affari, ricordiamo i migliori nella storia del calciomercato

Calcio a 5 - i migliori italiani della settima giornata di Serie A : Musumeci raggiunge quota 100 - Molitierno la solita sicurezza : Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non ...