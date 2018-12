?Cade dal balcone di casa - bambina dodicenne muore a Voghera

Cade dal balcone - dodicenne morta sul colpo : si indaga sulla dinamica dell’accaduto : Una bambina di 12 anni è morta oggi a Voghera (Pavia), per le ferite riportate dalla caduta di un balcone. La bimba, di nazionalità romena si trovava da sola in casa quando è avvenuto il fatto. Sul posto si sono subito recati i carabinieri che stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’intervento dei soccorritori purtroppo è stato inutile: la ragazzina è morta sul colpo. L'articolo Cade dal ...

Dallara ACademy : orgoglio italiano : Ad agosto un save the date; i primi di settembre l’invito: 18 settembre, una data che si segna subito in agenda, perché quando l’ing. Giampaolo Dallara ti vuole a Varano de Melegari si molla qualunque cosa e si parte. Inaugurazione della Dallara Academy, la curiosità subito a mille. Che cosa si sarà inventato questa volta […] L'articolo Dallara Academy: orgoglio italiano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Reggio Calabria - tragedia alla Vigilia : muore a 7 anni Cadendo dal trattore : Una tragedia quella che colpito il comune di Bovalino , in provincia di Reggio Calabria, durante la Vigilia di Natale . Un bambino di soli 7 anni si trovava con il padre nel trattore, e probabilmente ...

Reggio Calabria - Cade da trattore guidato dal padre : muore bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Siracusa - giovane di 31 anni Cade dalla motocicletta e muore sul colpo : Cristian Diluciano, 31 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo (Siracusa)..Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare: il decesso del giovane è avvenuto nel giro di pochi minuti.Continua a leggere