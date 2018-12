Brasile | l’ex Lazio Hernanes torna a casa | chiuderà la carriera al San Paolo

calcioweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il Profetain patria., vecchia conoscenza del nostro calcio,lanel San, squadra in cui si è consacrato. Il club brasiliano ha ufficializzato il suo acquisto dall'Hebei Fortune – campionato cinese – dove era passato nel 2016 dopo l'esperienza in Italia con le maglie di, Inter e Juventus. Per liberarlo dal contratto che lo legava per un altro anno all'Hebei, il Tricolor ha sborsato i 3 milioni di euro della clausola. "Per me c'è solo il San", così ha commentato via social il centrocampista classe '85.