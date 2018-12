BOOM! Giulia De Lellis e Gemma al serale di Uomini e Donne

davidemaggio

(Di domenica 30 dicembre 2018)Grandi feste alla corte di Maria De Filippi. Fervono i preparativi per l’ineditodiche porterà, come DM anticipato, tronista e corteggiatori nel prime time di Canale 5. Ciascuna scelta si presenterà come un evento in grande stile, curato nei dettagli e raccontato in tutte le sue sfumature. Paura, ansia, dubbio, gioia; ogni sensazione ed emozione dei protagonisti delle storie disaranno condivise con il pubblico grazie alla presenza di due speciali timoniere. Assente la padrona di casa, volti del prime time disaranno una fanciulla e una dama che ben conoscono il complesso microcosmo del dating show. DavideMaggio.it é in grado di anticiparvi cheDeGalgani accompagneranno i tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella alla fatidica scelta.Per ...