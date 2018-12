Bologna | chi dopo Inzaghi? 5 nomi | Donadoni in pole

Serie A - Napoli rischia contro il Bologna : per vincere serve un doppio Milik e Mertens : Tre punti di sofferenza e di carattere per chiudere in bellezza il 2018. Finisce 3-2 al San Paolo tra Napoli e Bologna, con i parteopei vittoriosi a Fuorigrotta grazie alla doppietta di Milik e alla prodezza sul finale di Mertens che ha risolto una partita complicata contro un avversario tutt'altro

Milik e Mertens chiudono il 2018 col botto - ma il Bologna si arrende solo all'88esimo : Il Napoli chiude il suo 2018 con una vittoria colta in extremis contro il Bologna grazie all'accoppiata Milik-Mertens . Senza gli squalificati Koulibaly e Insigne, con Hamsik fuori per infortunio, gli ...

Il Bologna perde a Napoli : le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi : Il Bologna di Pippo Inzaghi ha perso per 3-2 in casa del Napoli del suo mentore Carletto Ancelotti: la panchina traballa La panchina di Pippo Inzaghi continua a traballare, ma oggi a Napoli si è visto un grande Bologna. La squadra di Inzaghi ha infatti giocato la sua miglior partita, perdendo 3-2 contro un grande avversario. Il Bologna è parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi ...

Live Napoli-Bologna 1-0 Milik la sblocca in mischia : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Probabili formazioni/ Napoli Bologna : Hamsik verso la panchina. Diretta tv e orario - Serie A - : Probabili formazioni Napoli Bologna: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «I fischi? Sono giustificati» : Bologna - "I fischi? Sono giusti. Abbiamo una classifica che tifosi e società non meritano. Abbiamo dato tutto, i punti che non abbiamo Sono quello che non abbiamo raccolto precedentemente" . Così ...

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Roma - per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna : Monchi ci prova a gennaio : Tra infortuni e qualche cessione che col senno di poi può essere ritenuta discutibile, il centrocampo della Roma si è rivelato uno dei punti deboli della squadra. Se non altro per continuità e resistenza, considerando che Nzonzi e Cristante sono costretti agli straordinari ormai da diverso tempo. L’ex Atalanta è cresciuto molto ma in certi frangenti, al pari del collega campione del mondo, ha mostrato segni di cedimento dovuti ...

Chievo-Inter 1-1 - Pellissier replica a Perisic. Parma-Bologna 0-0 : TORINO - Non basta il gol di Perisic all'Inter per infilare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Udinese: una zampata al 91' dell'eterno Pellissier, bravo a sfruttare la sponda di ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Chievo stoppa Inter - pari Parma-Bologna : 19.57 La beffa per l'Inter si materializza al 91', quando Pellissier supera Handanovic in pallonetto sul lancio di Stepinski e fissa l'1-1 fra il Chievo e i nerazzurri. Che erano andati in vantaggio al 39' con Perisic, ben liberato da D' Ambrosio. Sorrentino ferma due volte Icardi a tu per tu, Handanovic è bravissimo su Pellissier (che però si rifarà) Inter sempre terza, Napoli più lontano. Si apre col palo di Siligardi Parma-Bologna, ma la ...

