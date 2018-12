Benevento-Brescia 0-0 | il risultato in diretta LIVE

Benevento -Brescia : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Benevento-Brescia , 19ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie B - 19^giornata : il big match Benevento-Brescia in diretta tv in chiaro su Rai Sport : E’ in programma allo stadio Vigorito una delle partite più interessanti della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie B. Benevento-Brescia, big match di turno che mette di fronte i sanniti, sesti in classifica, e le rondinelle (tre punti avanti) che occupano il secondo posto, ovvero l’ultimo valido per la promozione diretta in Serie A. La promozione è l'obiettivo dichiarato dei giallorossi che, dopo un avvio di stagione a ...