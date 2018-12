Benedetta Mazza ostenta troppo il suo benessere? Arrivano le critiche

Benedetta Mazza - dure accuse sui social : "Fingi! Preferisco Giulia Salemi" : L’ex concorrente del Gf Vip è stata duramente attaccata da un utente su Instagram e accusata di essere cambiata dopo il...

Benedetta Mazza - cambiata dopo il GF? Acceso botta e risposta - lo sfogo : Benedetta Mazza non è più quella del Grande Fratello Vip? Troppa ostentazione? Giulia Salemi ‘ragazza della porta accanto’ a differenza sua? Polemica sulla conduttrice che risponde a tutto, spiegando la sua situazione Il Grande Fratello Vip si è concluso da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a essere chiacchieratissimi. Non fa eccezione Benedetta Mazza, […] L'articolo Benedetta Mazza, cambiata dopo il GF? ...

Benedetta Mazza - struggente dedica a Jane : “Amo quando ridiamo e piangiamo” : Benedetta Mazza e Jane Alexander, come si è evoluta la loro amicizia dopo il Gf Vip Alcune amicizie nate al Grande Fratello Vip 2018 durano ancora. Quest’ultima è stata senz’altro l’edizione in cui sono scoppiati meno litigi e meno “casi”, quella in cui i legami si sono rafforzati giorno dopo giorno e sono rimasti solidi […] L'articolo Benedetta Mazza, struggente dedica a Jane: “Amo quando ridiamo e ...

Benedetta Mazza dimentica Stefano Sala e fa gli auguri a Jane Alexander : Jane Alexander compie gli anni: il messaggio speciale di Benedetta Mazza La terza edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana, ma alcuni concorrenti continuano a riscuotere un grandissimo successo, compresi gli amori nati tra le mura della Casa più spiata dagli italiani. Oggi 28 dicembre è un giorno speciale per Jane Alexander: l’attrice compie 46 anni e ha ricevuto una bella sorpresa dal fidanzato Elia Fongaro. Tanti i ...

Francesco e Giulia oggi - battutina sulle ex fidanzate : c’entra anche Benedetta Mazza : Giulia Salemi e Francesco Monte, oggi la battuta su Instagram Se Giulia Salemi non esistesse bisognerebbe inventarla perché, fatta eccezione per alcune cose che non ci sono piaciute, ad esempio quando ha lasciato andare al televoto Giulia Provvedi, è una ragazza che è in grado di far divertire coi suoi post su Instagram e che finora […] L'articolo Francesco e Giulia oggi, battutina sulle ex fidanzate: c’entra anche Benedetta Mazza ...

Benedetta Mazza nostalgica - il post : “Per me è stato amore a prima vista” : Benedetta Mazza e Giulia Salemi, un’amicizia che dura dopo il Gf Vip Il rapporto tra Benedetta Mazza e Giulia Salemi è sempre stato un rapporto forte e profondo. Le due al Grande Fratello Vip hanno infatti condiviso dei bellissimi momenti e ancora oggi dimostrano di volersi bene e di avere nostalgia di quei mesi nella […] L'articolo Benedetta Mazza nostalgica, il post: “Per me è stato amore a prima vista” proviene da ...

Stefano Sala bacia Dasha a Natale : Benedetta Mazza rompe il silenzio : Stefano Sala ha scelto Dasha Dereviankina al posto di Benedetta Mazza? La Vigilia di Natale ha portato con se una grossa novità nella vita di Stefano Sala: stando ad un fermo immagine che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, l’ex concorrente del GF Vip 3 dopo una serata trascorsa con amici nel locale del padre avrebbe ritrovato la passione con Dasha Dereviankina e l’avrebbe addirittura baciata. Inizialmente, forse per ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza : progetto lavorativo insieme? : Benedetta Mazza e Stefano Sala lavoreranno insieme? Il loro progetto Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno riuscendo benissimo a non far capire i loro sentimenti, scrivendo dediche d’amore e riportando testi di canzoni sui social, senza però aggiungere nessun destinatario. Se la loro storia sembrerebbe quindi non concretizzarsi, i due ora sono presi in un nuovo progetto insieme. Stefano Sala ha infatti pubblicato sul suo Instagram dei ...

Stefano Sala pronto a lasciare Dasha per tornare da Benedetta Mazza? : Dasha Dereviankina lasciata da Stefano Sala? News su Benedetta Mazza Che cosa sta accadendo nella vita di Stefano Sala? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato nelle ultime ore una storia sul suo profilo Instagram in cui parlerebbe di Benedetta Mazza e soprattutto di Dasha Dereviankina. Il modello ha infatti augurato a tutti i suoi fan di trovare una persona che “insista” e che li tenga stretti in modo che non ...

Stefano Sala con Benedetta Mazza è stato un’amore platonico : Il modello ed ex gieffino Stefano Sala in un’intervista a “Fanpage” avrebbe rivelato: «Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro». Insomma, la conoscenza platonica con Benedetta sarebbe conclusa. Continua Stefano: «A Dasha non manca niente, è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione. Lei ha avuto un problema di salute a proposito del ...

Stefano Sala scarica Benedetta Mazza : 'Voglio vedere Dasha' : Stefano Sala dopo aver concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip, sembra avere le idee più chiare. Il modello lombardo pare abbia messo un freno alla conoscenza con Benedetta Mazza. Attraverso un’intervista rilasciata per la testata giornalistica Fanpage, l’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia ha confessato di sapere cosa vuole nella vita: “Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro”. Stando alle parole dell’ex gieffino, ...

Walter Nudo : i sentimenti per Benedetta Mazza e il distacco dalla Marchesa : Walter Nudo si racconta dopo il Grande Fratello Vip: Benedetta Mazza? “Nessun sentimento oltre l’amicizia” Il Grane Fratello Vip ha visto trionfare quest’anno Walter Nudo, vincitore della terza edizione. All’interno del reality lui ha portato se stesso e nessuna storia d’amore o interesse sentimentale nei confronti di una donna in particolare hanno contraddistinto il suo percorso. […] L'articolo Walter ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala rivela : «Rivoglio la mia Dasha. Con Benedetta Mazza basta così» : Stefano Sala e l'amicizia affettuosa con Benedetta Mazza nata nella casa del Grande Fratello Vip . Il modello lombardo si è raccontato in un'intervista a Fanpage e avrebbe rivelato a chi appartiene ...

Stefano Sala dimentica Benedetta Mazza e ritrova l’amore : Stefano Sala felice con la figlia: la sua vita da papà Terminato il Grande Fratello Vip e salutata Benedetta Mazza, Stefano Sala è tornato alla sua vita da papà. Le feste, le ospitate televisive e le interviste hanno lasciato il posto in queste ore alla routine accanto alla figlia Sofia, avuta dalla modella Dayane Mello. Su Instagram Stories l’ex gieffino ha mostrato orgoglioso la cena insieme alla figlia. Stefano Sala ha scherzato ...