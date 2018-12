Belinelli vince il derby con Gallinari

Nba - Belinelli vince il derby azzurro : ANSA, - ROMA, 30 DIC - Un grande Danilo Gallinari non è bastato ai Clippers per evitare il ko in casa contro i San Antonio Spurs dell'altro azzurro, Marco Belinelli. Il derby Nba in chiave italiana è ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

Nba - Grande notte per Belinelli : San Antonio vince e manda in crisi Golden State. Super LeBron : 51 punti : Terza sconfitta di fila per i Golden State Warriors che, ancora senza Curry infortunato, c adono contro San Antonio 92-104: Belinelli protagonista del match con 12 punti in 24'. Un grandioso LeBron ...

Nba - Gallinari vince il derby italiano contro Belinelli : NEW YORK, Stati Uniti, - Danilo Gallinari con i suoi Clippers vince il derby tutto italiano contro Marco Belinelli e gli Spurs, al terzo ko di fila in trasferta. Il match, disputato nella notte ...

NBA - L.A. Clippers-San Antonio 116-111 : Gallinari vince il derby italiano - 7 punti per Belinelli : Ormai tutte le partite dei Clippers sembrano essere divertentissime e combattutissime, almeno quelle disputate davanti al pubblico di casa. Dopo il supplementare con i Golden State Warriors, anche ...

Nba - non bastano 15 punti di Belinelli agli Spurs : vince Orlando : TORINO - Sconfitta casalinga per San Antonio nella notte italiana della regular-season della Nba . Sul parquet dell'AT&T Center, gli Spurs si sono arresi ad Orlando Magic con il punteggio di 117-110 ...