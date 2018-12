Belen Rodriguez starebbe vivendo un brutto periodo | ' Dio esiste' | frase che spiazza i fan

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Gli ultimi giorni di questo 2018 si stanno rivelando davvero ricchi di gossip per la showgirl. La ragazza, infatti, non perde occasione per far parlare di sé, sia in senso positivo che negativo, alimentando esponenzialmente la sua notorietà. Ciò che la sta contraddistinguendo negli ultimi giorni, però, è la pubblicazione di messaggi e foto che stanno contribuendo a mettere in evidenza il suo lato più tenero e fragile. Uno degli ultimi messaggi a destare scalpore è stato quello contenuto in una recente Instagram Stories in cui la showgirl ha scritto: "Dio", facendo riferimento alla sua enorme fede e voglia di credere che da lassù qualcuno sia in grado di aiutarci.Il messaggio pubblicato dasull'nza di Dioè sempre al centro dell'opinione pubblica. Recentemente, però, a destare maggiore sgomento non sono le solite foto in pose sexy, ...