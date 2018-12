Basta un paio di baffi lancia la nuova stagione di Purché finisca bene | protagonisti e

optimaitalia

(Di domenica 30 dicembre 2018)Gennaio porterà con séundie ladi, la collana dei film che andrà in onda nel prime time di Rai1 dal 2 gennaio ovvero alla domenica sera. Ad aprire le danze sarà proprio il film firmato da Fabrizio Costa e che vede nel cast anche Antonia Liskova, Sergio Assisi, Marco Bonini ed Euridice Axen.La sinossi del primo film dellacollana recita: "Sara ha un solo sogno nella vita, diventare una chef ma dopo unadelusione, decide di ripartire dal fare il cuoco nel suo ristorante preferito. Il titolare del locale, Luca, non ha intenzione di assumerla perché è alla ricerca di un uomo, sarà in quel momento che deciderà di travestirsi da uomo, il gracile Andrea". Cosa succederà a quel punto?Il secondo film disarà invece incentrato sull'amore, l'amicizia e, soprattutto, una notizia che sconvolgerà la vita ...