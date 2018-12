Basket | serie A | Avellino infligge il primo stop a Milano | Venezia ko a Reggio Emilia

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

Serie A Basket – Reggio Emilia sorride - ko Milano : i risultati da tutti i campi : Milano ko, bene Brindisi e Trento: i risultati della 13ª giornata di Serie A di Basket E’ in corso una nuova giornata del campionato italiano di Serie A di Basket. Dopo l’anticipo di questa mattina tra Cantù e Pistoia, tante le sfide di questo pomeriggio domenicale. sorride Avellino: la squadra campana ha mandato al tappeto l’Olimpia Milano col punteggio di 85-81. Bene anche Sassari che ha trionfato in trasferta Brescia ...

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di Basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Basket serie A - anticipo : Cantù torna a ruggire contro Pistoia : torna a vincere Cantù, dando un calcio alla crisi societaria e tecnica: contro Pistoia, nella partita-salvezza di mezzogiorno della tredicesima giornata, i lombardi vincono 100-79, 26-17, 24-18, 25-21,...

Basket - Serie A LIVE : Milano ad Avellino perde la prima stagionale : A breve la cronaca del match Scott Bamfroth celebra la vittoria di Brescia. LaPresse Brescia-Sassari 71-95 Sassari sbanca Brescia: la squadra di Vincenzino Esposito travolge la Leonessa grazie ad un ...

Basket – Serie A - Cantù torna alla vittoria : Jefferson e compagni a valanga su Pistoia : Finisce a favore di Cantù l’anticipo valido per la 13ª giornata di Serie A di Basket di questa domenica: Pistoia ko al Palasport Pianella Dopo ben otto sconfitte, l’Acqua San Bernardo Cantù torna alla vittoria contro l’Oriora Pistoia con il risultato di 100-79. Nell’anticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A, la squadra di Pasutin batte al Palasport Pianella gli avversari e smuove la zona bassa della ...

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Cantù rompe il digiuno e torna al successo contro Pistoia : Si è aperta con la vittoria dell’Acqua San Bernardo Cantù ai danni dell’OriOra Pistoia la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019, ultimo appuntamento del 2018 per il massimo campionato nazionale di Basket. La formazione di Evgenij Pashutin si impone nella delicata sfida salvezza con il punteggio di 100-79. La squadra lombarda torna così al successo dopo otto sconfitte consecutive e si stacca dal gruppo delle ultime in ...

Basket serie A2 - la Leonis Roma beffa la ON Sharing Mens Sana Siena : La cronaca Coach Moretti con tutto il roster a disposizione sceglie un quintetto con Marino, Morais, Ranuzzi, Pacher e Poletti. Sblocca il match Morais ma Toure dall'angolo trova subito il 2-2. Break ...

Basket oggi - Serie A 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si svolge interamente oggi, domenica 30 dicembre, la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo il turno infrasettimanale giocato tra Natale e Santo Stefano, le sedici formazioni impegnate tornano in campo per l’ultimo appuntamento del 2018. Si comincia alle ore 12.00 con la delicata sfida salvezza tra Cantù e Pistoia. Si prosegue alle ore 17.00 con ben tre partite in programma: Brescia accoglie Sassari, ...

Serie A Basket – Torino nel caos : lite nello spogliatoio - tagliato anche Carlos Delfino : Fiat Torino nel caos dopo l’addio di Larry Brown: lite nello spogliatoio con il vice presidente, tagliato Carlos Delfino Giorni di grande tensione per la Fiat Torino. La squadra è nel caos più completo e a farne le spese è stato coach Larry Brown, ritenuto non idoneo a guidare la squadra nonostante la sua grande esperienza nel Basket NBA. Dopo la separazione consensuale con il coach americano, la Fiat Torino ha detto addio nelle ...