Basket Serie A | anticipo | Cantù torna a ruggire contro Pistoia

Basket – Serie A - Cantù torna alla vittoria : Jefferson e compagni a valanga su Pistoia : Finisce a favore di Cantù l’anticipo valido per la 13ª giornata di Serie A di Basket di questa domenica: Pistoia ko al Palasport Pianella Dopo ben otto sconfitte, l’Acqua San Bernardo Cantù torna alla vittoria contro l’Oriora Pistoia con il risultato di 100-79. Nell’anticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A, la squadra di Pasutin batte al Palasport Pianella gli avversari e smuove la zona bassa della ...

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Cantù rompe il digiuno e torna al successo contro Pistoia : Si è aperta con la vittoria dell’Acqua San Bernardo Cantù ai danni dell’OriOra Pistoia la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019, ultimo appuntamento del 2018 per il massimo campionato nazionale di Basket. La formazione di Evgenij Pashutin si impone nella delicata sfida salvezza con il punteggio di 100-79. La squadra lombarda torna così al successo dopo otto sconfitte consecutive e si stacca dal gruppo delle ultime in ...

Basket Serie A2 - la Leonis Roma beffa la ON Sharing Mens Sana Siena : La cronaca Coach Moretti con tutto il roster a disposizione sceglie un quintetto con Marino, Morais, Ranuzzi, Pacher e Poletti. Sblocca il match Morais ma Toure dall'angolo trova subito il 2-2. Break ...

Basket oggi - Serie A 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si svolge interamente oggi, domenica 30 dicembre, la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo il turno infrasettimanale giocato tra Natale e Santo Stefano, le sedici formazioni impegnate tornano in campo per l’ultimo appuntamento del 2018. Si comincia alle ore 12.00 con la delicata sfida salvezza tra Cantù e Pistoia. Si prosegue alle ore 17.00 con ben tre partite in programma: Brescia accoglie Sassari, ...

Leonis Roma Siena - risultato finale 76-73 - streaming video e tv : Hollis 26 punti - Basket Serie A2 - : Diretta Leonis Roma Siena streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 14giornata , oggi sabato 29 dicembre, .

Serie A Basket – Torino nel caos : lite nello spogliatoio - tagliato anche Carlos Delfino : Fiat Torino nel caos dopo l’addio di Larry Brown: lite nello spogliatoio con il vice presidente, tagliato Carlos Delfino Giorni di grande tensione per la Fiat Torino. La squadra è nel caos più completo e a farne le spese è stato coach Larry Brown, ritenuto non idoneo a guidare la squadra nonostante la sua grande esperienza nel Basket NBA. Dopo la separazione consensuale con il coach americano, la Fiat Torino ha detto addio nelle ...

Basket - Serie A 2019 : la tredicesima giornata. Avellino-Milano il big match - Brescia-Sassari per la Coppa Italia - Cantù-Pistoia per la zona salvezza : Si avvicina la fine del girone di andata della Serie A 2018-2019: la tredicesima giornata propone un big match, quello tra Avellino e Milano, e molte sfide importanti per le rispettive zone di classifica (Brescia-Sassari, Cantù-Pistoia sono quelle da tenere d’occhio con più attenzione). Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci attende nel turno in arrivo, che per l’occasione è completamente domenicale. ACQUA SAN BERNARDO ...

Basket femminile - Nicole Romeo approda a Ragusa da Girona. Dopo la Nazionale - esordio in Serie A1 : Dopo aver debuttato con la maglia della Nazionale nell’ultima finestra di qualificazione agli Europei 2019, per Nicole Romeo arriva anche l’ora del debutto in Serie A1. L’occasione gliela fornisce la Virtus Eirene Ragusa sponsorizzata Passalacqua, che ha deciso di formalizzarne l’acquisto. Nicole Romeo, classe 1989, possiede il doppio passaporto italiano ed australiano, e in virtù di questa caratteristica è stata chiamata ...

Basket – I provvedimenti disciplinari di Serie A e Serie A1 femminile : l’elenco dei ‘cattivi’ sotto le feste : Tanto lavoro per il giudice sportivo anche sotto le feste: ecco i provvedimenti disciplinari per le gare del 25 e 26 dicembre di Serie A e per le gare del 22 dicembre di Serie A1 femminile Il Basket italiano non si ferma nemmeno sotto le feste! Le gare giocate sotto Natale si sono portate dietro la consueta lista dei ‘cattivi’ ai quali non è arrivato il classico carbone, ma ammende e squalifiche da parte del giudice sportivo. ...

Basket - serie A Trieste sgambetta Venezia - Cremona sbanca anche Brindisi : ROMA - La fuga sempre più acclarata di Milano e il successo di pubblico sono gli elementi che caratterizzano il turno natalizio del massimo campionato di pallacanestro, il 12esimo. Se l'Olimpia ...