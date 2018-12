Basket | primo stop per Milano | Avellino fa l' impresa

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di Basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

L’Orlandina Basket sbarca negli eSport - è il primo club cestistico in Italia : La società ha siglato una partnership con Pro2Be eSports, che sancisce l'ingresso del club nel mondo del gaming. L'articolo L’Orlandina Basket sbarca negli eSport, è il primo club cestistico in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Maccabi-Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti a fine primo quarto (24-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Pianigiani, che si troverà ad espugnare la caldissima Tel Aviv, cosa che non accade ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : ritmi altissimi nel primo quarto - padroni di casa avanti 17-12 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato - avanti i greci 23-21 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : milanesi in vantaggio a fine primo quarto (15-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A Basket in DIRETTA : primo quarto in equilibrio sul 18-18. 7 di James - 5 per Mitchell e Gaines : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Diretta Torino Trento/ Risultato live 43-39 - streaming video e tv : Fine primo tempo - Basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Trento, streaming video e tv: crisi profonda per entrambe le squadre, che giocano l'anticipo della Serie A1 da ultime in classifica.

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

NBA Store : a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del Basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

LIVE Polonia-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket in DIRETTA : polacchi avanti 31-18 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Italia, quarto impegno per la Nazionale italiana di basket maschile nella seconda fase delle Qualificazioni al Mondiale 2019. La partita è decisiva per il cammino della formazione azzurra guidata da Meo Sacchetti: dopo il successo di giovedì contro la Lituania, basta infatti una vittoria per acquisire la matematica certezza della partecipazione alla prossima rassegna iridata, che si terrà in ...

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 20-24 dopo il primo quarto con 4/4 da tre : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Lituania. L’incontro, di scena al PalaLeonessa di Brescia, vale per la terza giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Se per la Lituania quest’incontro è influente fino a un certo punto, dal momento che il pass per la Cina è assicurato con otto vittorie su otto tra prima e seconda fase, non vale lo ...