Basket oggi | Serie A 2019 | gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming

Basket - Serie A in campo oggi a Natale : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Basket non si ferma mai. Si apre infatti oggi, martedì 25 dicembre, la dodicesima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. Ben tre anticipi sono in programma nel giorno di Natale, con sfide di grande interesse che sapranno sicuramente chiamare a raccolta appassionati e tifosi. Si comincia alle ore 17.00 con il caldissimo derby tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù. La formazione di Attilio Caja cerca il riscatto ...

Serie A Basket oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto vincere Brescia e Brindisi su Cremona e Virtus Bologna, è tempo di vivere la domenica del campionato di Serie A 2018-2019. Sei sono gli incontri che si disputeranno oggi, lungo un arco di tempo che va da mezzogiorno fin oltre le dieci di sera, quando terminerà il posticipo serale. Milano-Varese è il match più in grado di catturare l’attenzione, sia per la sua intrinseca natura di derby che per ...

Serie A Basket - gli orari delle partite di oggi (domenica 9 dicembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino, si gioca oggi la parte restante della nona giornata di Serie A 2018-2019, con i palasport che tornano a riempirsi dopo la sosta per consentire alle Nazionali di basket di giocare le partite di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Riflettori puntati sul derby lombardo Cantù-Milano, che vede di fronte due squadre in periodi piuttosto particolari: l’una per via ...

Promitheas-Virtus Bologna - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Partita importante per la Virtus Bologna nella 7a giornata della fase a gironi della basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Stefano Sacripanti vola in Grecia per affrontare il Promitheas Patras nella sfida tra le prime due squadre del gruppo D. Bologna è ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre gli ellenici hanno raccolto sei vittorie e una sconfitta e inseguono con un punto di distacco. Pietro Aradori e ...

Avellino-Ventspils - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si gioca questa sera, al PalaDelMauro di Avellino, la sfida tra la Sidigas e i lettoni del Ventspils, valevole per il settimo turno della basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Nenad Vucinic arriva a questa sfida con cinque vittorie e una sconfitta nel girone A. Quello che arriva in Irpinia è un Ventspils con una certa necessità di fare risultato, stante la situazione di classifica che lo vede al settimo posto con due ...

Friburgo-Venezia - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida con Friburgo per rilanciarsi e ritrovare fiducia. I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora ...