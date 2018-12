Basket | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Eurolega e Mondiali i

Calendario Mondiali Basket 2019 : date - programma - orari e tv : L’appuntamento clou del 2019 cestistico è rappresentato dai Mondiali di basket maschile: si riuniranno in Cina le 32 formazioni capaci di superare i vari turni di qualificazione organizzati in giro per il pianeta Terra. Sono già 17, Paese ospitante a parte, le Nazionali che hanno già staccato il pass per Cina 2019: Tunisia, Angola e Nigeria dall’Africa, Argentina, USA, Venezuela e Canada dalle Americhe, Nuova Zelanda, Corea del Sud, ...

Basket - Serie A in campo anche a Natale e Santo Stefano! Calendario e orario delle partite - il programma e come vederle in tv e streaming : Il mondo della palla a spicchi non si ferma mai, nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Se il 26 dicembre era già capitato abbastanza spesso di vedere la Serie A in campo, molte meno volte è successo il giorno di Natale: ci provò la Virtus Bologna nel 2009 contro Ferrara, e fu un esperimento accantonato per lungo tempo. Adesso, per il 25 dicembre, ci si riprova, con tre impegni tutti ravvicinati e racchiusi nel classico triangolo cestistico del ...

Basket NBA - si gioca anche durante le feste di Natale. Il calendario - le date e gli orari delle partite. Come vederle in tv : Nel Basket NBA ci sono poche, ma precise tradizioni quando si parla di regular season: non si gioca nel Giorno del Ringraziamento, non si gioca neppure alla vigilia di Natale, ma il 25 dicembre la lega professionistica americana torna in campo con cinque partite di altissimo livello. Si comincia al Madison Square Garden, con i New York Knicks che ospitano i Milwaukee Bucks. Curiosamente, i Knicks hanno giocato più partite nel giorno di Natale di ...

Calendario Serie A Basket - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv su Rai ed Eurosport : Arriva proprio alla vigilia delle feste il terzultimo appuntamento con la Serie A di basket per quest’anno, che è anche l’undicesimo della stagione 2018-2019. Come tradizione impone, si gioca su due giorni, con la differenza che stavolta gli anticipi del sabato sono due, e restano dunque sei partite da giocare la domenica. Occhi puntati sul derby Milano-Varese, con l’Openjobmetis che sta dimostrando semplicemente che i ...

Calendario Serie A Basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

Calendario Europei Basket femminile 2019 : il programma e gli orari di tutte le partite dalla fase a gironi alla finale : Si disputerà dal 27 giugno al 7 luglio 2019 la trentasettesima edizione dei Campionati Europei di basket femminile 2019, noti anche come Eurobasket Women 2019. Oggi è stato effettuato il sorteggio che ha diviso le 16 squadre partecipanti in quattro gironi da quattro. L’Italia comincerà la sua campagna europea contro la Turchia, e la proseguirà contro Ungheria e Slovenia nel girone C. Di seguito la composizione dei quattro ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario dell’Italia. Date - programmi - orari e tv : A margine del sorteggio degli Europei femminili di Basket 2019 è stato stilato anche il calendario delle partite relativo ai singoli gironi che si giocheranno in Lettonia, a Riga, e in Serbia, a Niš e a Zrenjanin. L’Italia giocherà il girone C a Niš, sede dello Sportski centar Cair (Cair Sports Center in inglese), a 240 chilometri da Belgrado, dove si terrà la fase finale. Le avversarie delle azzurre saranno nell’ordine Turchia, ...

Calendario Serie A Basket - gli orari delle partite del fine settimana 8-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Riprende questo fine settimana, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La nona giornata comincia domani, sabato 8 dicembre, con l’anticipo delle 20.30 tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino. Le altre sette partite saranno tutte nella giornata di domenica 9 dicembre. Alle 12.00 sarà la volta di Oriora Pistoia e Germani basket Brescia, mentre nel pomeriggio alle 17.00 scenderanno in campo Sidigas ...

Basket - un calendario folle. Italia-Lituania si giocherà in contemporanea a Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. Un sistema che non funziona : Andrea Cinciarini doveva esserci, e ci sarà solo contro la Polonia. Jeff Brooks non ci sarebbe stato comunque. I due lituani dell’Olimpia Milano e tutti quelli dello Zalgiris Kaunas non ci saranno. Una scena ormai consueta, visto che Eurolega e FIBA si fanno la guerra dal 2016 per via dell’impossibilità di trovare un accordo sui calendari. Questa volta, però, accade qualcosa che va al di là di ogni paradosso: giovedì 29 novembre alle ...

Calendario Serie A Basket - gli orari e il programma delle partite del fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto. Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti ...

Calendario Serie A Basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana e come vederle in tv e streaming : Andrà in scena questo fine settimana la 7a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia domani, sabato 17 novembre, con l’anticipo delle 19.00 tra Alma Trieste e Dolomiti Energia Trentino. Sei partite invece nella giornata di domenica 18 novembre: alle 12.00 sfida tutta lombarda tra Vanoli basket Cremona e Openjobmetis Varese, alle 17.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino, alle 17.30 Segafredo Virtus ...

Calendario Mondiali Basket 2019 : quando si giocano? Date - programma - orari e tv : Anche se la FIBA ha deciso di modificarne, dal 2014, il nome in basketball World Cup, cioè in Coppa del Mondo, la sostanza è sempre la stessa: quelli del 2019 saranno i diciottesimi Mondiali di pallacanestro maschile. Al momento sono qualificate sette nazionali: Cina (Paese ospitante), Tunisia, Nigeria, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Lituania. Nelle prossime settimane, molte altre squadre nazionali si uniranno al lotto delle 32 partecipanti, ...

Calendario Serie A Basket - 6a giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Tutto pronto per la 6a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia già domani, sabato 10 novembre, con i due anticipi: alle 20.00 Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia e alle 20.30 Dolomiti Energia Trentino-Germani basket Brescia. Domenica 11 novembre alle 12.00 sarà la volta di Fiat Torino-Happy Casa Brindisi, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia alle ...