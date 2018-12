: Bangladesh,votazioni nel sangue:5 morti - TelevideoRai101 : Bangladesh,votazioni nel sangue:5 morti -

Elezioni ad alta tensione in, dove si sono aperti i seggi per rinnovare Parlamento e Governo.Sono 5 iregistrati a causa degli scontri verificatisi in molte zone del paese. Lesi svolgono tra imponenti misure di sicurezza, e violenze denunciate dall'opposizione: censura,restrizione delle libertà personali (con il blocco di internet sui cellulari di tutto il paese).Le previsioni riconfermerebbero come vincitore il potente premier Sheik Hasina,71enne,leader della Awami League (Lega popolo bengalese)(Di domenica 30 dicembre 2018)