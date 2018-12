Bangladesh | tensione nel giorno delle elezioni | “Almeno dodici persone morte”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) Nelalmeno 12sono morte innegli scontri tra i manifestanti – del partito di sinistra al governo Lega Awami e dell’opposizione – e la polizia in prossimità dei seggi elettorali. Una situazione critica come confermato dalla Associated Press, secondo cui sono oltre 50 le segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell’opposizione, giunte all’agenzia.Due uomini sono stati uccisi dalla polizia, uno dopo aver tentato di rubare una scheda elettorale e un altro quando gli attivisti dell’opposizione hanno tentato di assaltare un seggio. La campagna elettorale è stata segnata da violenze e accuse di repressione contro migliaia di esponenti dell’opposizione.Il voto per leparlamentari è visto come un referendum sulle tendenze considerate sempre più autoritarie della premier Sheikh ...