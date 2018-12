Bangladesh | la premier Hasina verso netta vittoria Elezioni macchiate dalla violenza

ilfogliettone

: Voto in Bangladesh, vince la premier Hasina tra le violenze: almeno 15 morti - SmorfiaDigitale : Voto in Bangladesh, vince la premier Hasina tra le violenze: almeno 15 morti - pamelacarrus : In Bangladesh 12 morti nel giorno del voto. La premier Hasina verso una larga vittoria - ashokmalik : RT @PAOLANURNBERG: Comunque vi faccio notare che la premier del #Bangladesh è una donna -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Labengalese, Sheikhha gia' ottenuto un vantaggio di 19 seggi sull'opposizione aprendo la strada per unaschiacciante alleche sono statedalle violenze. Negli scontri sono morte almeno 19 persone. Il partito della, la Lega popolare bengalese, ha accusato il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del(Bnp), di "creare caos in tutto il Paese in modo organizzato" e di attaccare i sostenitori e i leader della Lega popolare. "Dei 40 mila seggi elettorali, in 22 il voto e' stato posticipato a causa di irregolarita', e nel resto dei centri, la votazione si e' svolta in modo pacifico e con una grande partecipazione degli elettori", ha tuttavia spiegato il segretario della Commissione elettorale, Helal Uddin Ahmed.irpE così chiusi i seggi in; e, dopo una campagna elettorale segnata dalle violenze ...