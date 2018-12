B come Sabato – Tredicesima e ultima puntata del 30 dicembre 2018 Ospiti e temi

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (sabato 29 dicembre). Il calendario e come vederle in tv : oggi sabato 29 dicembre andranno in scena diverse gare sulla neve per una giornata davvero spumeggiante all’insegna degli Sport Invernali che tornano in scena dopo la piccola sosta per le festività natalizie. Lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio mentre le donne andranno in scena con lo slalom di Semmering. Incomincerà anche il Tour de Ski, la manifestazione a ...

B come Sabato – Puntata del 15 dicembre 2018. Ospiti e temi. : Il Sabato pomeriggio di Rai 2 quest’anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come Sabato, condotto da Gabriele Corsi e Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi di cui oggi andrà in onda l’undicesimo appuntamento. B come Sabato | 15 dicembre […] L'articolo B come Sabato – Puntata del 15 dicembre 2018. Ospiti e temi. sembra essere il ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv di sabato 15 dicembre. come vedere le gare in streaming : sabato 15 dicembre penultima giornata di gare nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Un day-5 in cui vedremo in azione atleti importanti della nostra Nazionale. In primis tornerà in vasca Ilaria Cusinato. L’azzurra, dopo il quarto posto un po’ amaro dei 400 misti, ci riprova dei 200 (misti) con le stesse ambizioni. La voglia di andare sul podio sarà sempre la stessa anche se anche in questo caso ci sarà un ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 8 dicembre. come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 8 dicembre andranno in scena diverse gare degli Sport invernali, giornata dell’Immacolata all’insegna della neve e del ghiaccio: entriamo nel pieno della stagione e si preannuncia una grande scorpacciata di gare, lo spettacolo non mancherà dal primo mattino fino alla tarda serata. Si incomincia con la Coppa del Mondo di speed skating e short track: tra Polonia e Kazakhstan ci sarà grande battaglia e l’Italia proverà ...

B come Sabato – Puntata del 8 dicembre 2018. Ospiti e temi. : Il Sabato pomeriggio di Rai 2 quest’anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come Sabato, condotto da Gabriele Corsi e Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi di cui oggi andrà in onda l’undicesimo appuntamento. B come Sabato | 8 dicembre […] L'articolo B come Sabato – Puntata del 8 dicembre 2018. Ospiti e temi. sembra essere il primo ...

Marco Milano riparte da B come Sabato : "Sto ritrovando l'entusiasmo che avevo perso" : "Finalmente una bella notizia, sto ritrovando l'entusiasmo e la dignità che avevo perso" lo dice con sollievo Marco Milano (in arte Mandi mandi) in un'intervista concessa al settimanale Spy. Il comico è ricordato ai più negli anni '90 grazie al lancio della Gialappa's Band nelle edizioni d'oro di Mai dire gol. La sua è stata una storia difficile, i problemi economici lo avevano messo sul lastrico, arrivando persino ad una crisi depressiva ...

Marco Milano riparte da B come Sabato : "Sto ritrovando l'entusiasmo che avevo perso" : "Finalmente una bella notizia, sto ritrovando l'entusiasmo e la dignità che avevo perso" lo dice con sollievo Marco Milano (in arte Mandi mandi) in un'intervista concessa al settimanale Spy. Il comico è ricordato ai più negli anni '90 grazie al lancio della Gialappa's Band nelle edizioni d'oro di Mai dire gol. La sua è stata una storia difficile, i problemi economici lo avevano messo sul lastrico, arrivando persino ad una crisi depressiva ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 1° dicembre. come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 1° dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei m

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer oggi (sabato 1° dicembre) : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è prevista sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 1° dicembre. come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 1° dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei mesi più freddi dell’anno incomincia con il botto. Spettacolo assicurato e garantito in giro per tutto il mondo: lo sci alpino andrà in scena tra Canada e USA con il superG maschile a Beaver Creek e la discesa femminile a Lake Louise; lo sci di fondo prosegue invece il suo trittico a ...

B come Sabato – Nona puntata del 24 novembre 2018. Ospiti e temi. : Il Sabato pomeriggio di Rai 2 quest’anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come Sabato, condotto da Gabriele Corsi e Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi di cui oggi andrà in onda il nono appuntamento. B come […] L'articolo B come Sabato – Nona puntata del 24 novembre 2018. Ospiti e temi. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Mandi Mandi torna in tv - è inviato di B come Sabato : ...

Orari Serie A calcio - il calendario degli anticipi di sabato 24 novembre : come vederli in tv su Sky e DAZN : Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si apre oggi, sabato 24 novembre, la tredicesima giornata con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Udinese e Roma in un incontro che vedrà la prima di Davide Nicola sulla panchina dei friulani. Alle ore 18.00 sarà la volta della capolista Juventus che attende in casa la Spal per allungare in attesa delle inseguitrici. Nella sfida ...

Sport invernali - calendario e orari di sabato 24 novembre. come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 24 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ci aspetta un'autentica abbuffata con le gare degli Sport della neve e del ghiaccio. Si prea