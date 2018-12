Atletica | Elena Vallortigara | “Mi sono sorpresa nel 2018 | che gioia i 2 02 metri

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018)è reduce da un’annata a due volti: prima è volata a 2.02(seconda italiana di sempre), poi è stata eliminata in qualifica agli Europei dove era tra le favorite della vigilia per salire sul podio. Lo show di Londra in Diamond League, al termine di sette anni molto difficili, è una delle migliori prestazioni azzurre dell’ultimo decennio, arrivata tra l’altro nella stagione che ha anche regalato il 9.99 di Filippo Tortu sui 100. La veneta vuole dimenticare al più presto gli errori a 1.90 commessi nella rassegna continentale e si lancia verso il 2019 con grande ottimismo.La 27enne ha analizzato il suoin un’intervista concessa alla Fidal: “Ho sorpreso me stessa, una delle cose che più mi piace in assoluto. Ma anche l’anno della consapevolezza, per arrivare a risultati cercati. E la conferma che negli anni scorsi non mi ero ...