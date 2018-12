Atalanta | Gasperini svela | ' Ilicic? I compagni lo chiamano ' la nonna' '

Atalanta : Gasperini - ora serve di più : ANSA, - REGGIO EMILIA, 29 DIC - "Ventotto punti rappresentano per noi un buon bottino ma per puntare all'Europa dovremo fare di più nel girone di ritorno. Soprattutto partire meglio rispetto all'...

Serie A Atalanta : i convocati di Gasperini per il Sassuolo : Serie A 2018/2019: l’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Sassulo. Non c’è Rigoni.L’Atalanta ha diffuso l’elenco dei convocati per la sfida di domani alle ore 15 in programma al ”Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Sono 23 i giocatori scelti da mister Gian Piero Gasperini che, in conferenza stampa, ha dichiarato di aspettarsi una partita difficile.Emiliano Rigoni salterà la ...

Atalanta - Gasperini : "Chiudere gli stadi non è la soluzione" : Vietato parlare d'Europa. Ancora troppe squadre in pochi punti, Gasperini preferisce non sbilanciarsi: "Contro il Sassuolo sarà un match importante, ma allo stato attuale non si può ancora parlare di ...

Atalanta - Gasperini : 'Affronteremo i più forti e dobbiamo giocare al massimo' : 'Anche se abbiamo avuto alti e bassi, certe partite avremmo potuto indirizzarle altrimenti - spiega Gasperini, a Sky sport - ho la sensazione che la squadra abbia globalmente giocato molto bene e col ...

Atalanta-Juventus - Gasperini sogna lo sgambetto : 'Cristiano Ronaldo in campo sarebbe regalo per gli appassionati' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta - Gasperini : 'Spero che Ronaldo giochi contro di noi' : BERGAMO - ' Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un'attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi ...

Genoa-Atalanta 3-1 : Prandelli frena la corsa di Gasperini : GENOVA - Vince il Genoa 3 a 1, Gasperini, dopo quattro vittorie in quattro partite da ex, questa volta si deve arrendere. Azzecca tutto Prandelli: l'atteggiamento col quale la sua squadra scende in ...

Atalanta - de Roon : 'Per Gasperini è una partita particolare...' : Marten de Roon , centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match col Genoa: 'Sappiamo che per Gasperini è una partita particolare perché ha lavorato bene per tanti anni qua. Ma l'abbiamo preparata bene come al solito: non cambiamo mai, ...

Atalanta - Gasperini e il "derby" col Genoa : "Ma noi non possiamo fallire" : Match speciale, per mille ragioni. Per riassumere ciò che per Gasperini rappresenta Genoa-Atalanta bastano due numeri: "Sui 500 punti in caso di vittoria, non dico nulla - sorvola sorridendo -. Le 350 ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non possiamo sbagliare approccio» : BERGAMO - "Ci attende una partita difficile contro una squadra che avrà voglia di vincere. Ma anche noi vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. E questa sarà la prima di tre partite molto ...