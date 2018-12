Ascolti Tv sabato 29 dicembre 2018 | senza i classici di Disney Non c' è più religione

Ascolti TV | Sabato 29 dicembre 2018. Non c’è più religione 17.4% - Io e Lucio 10.9% - Firenze Secondo Me 2%. Su Rai4 Professione Assassino 2.6% : Lucio Dalla Su Rai1 il film Non c’è più religione ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 lo speciale Io & Lucio – Dalla Morandi solo 30 anni fa ha raccolto davanti al video 2.341.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Big Hero 6 ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Olè ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 C’era una volta in America ha ...