Arabia Saudita | il futuro di bin Salman e 4 cose da sapere sul rimpasto di governo

Libano : ambasciatore Arabia Saudita - restrizioni di viaggio abolite dopo la formazione del governo : "La politica estera dell'Arabia Saudita nei confronti del Libano è basata sul rispetto della sovranità, della sicurezza e la stabilità del paese dei cedri" ha assicurato il diplomatico. dopo le ...

Il re dell’Arabia Saudita ha nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di governo : Il re dell’Arabia Saudita, re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri, annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo, una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.

Arabia Saudita - Rimpasto di governo sull'onda del delitto Khashoggi : Tra le altre nomine, Abdulaziz bin Turki al-Faisal sarà presidente dell'Autorità per lo Sport mentre il predecessore Turki Al-Sheikh sarà a capo dell'Autorità per l'intrattenimento. Khashoggi è stato ...

Trump : Arabia Saudita finanzierà ricostruzione della Siria al posto dell'America - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le autorità saudite, al posto degli Stati Uniti, hanno deciso di stanziare fondi per la ricostruzione della Siria. Lo ha twittato oggi lo ...

Il "regalo" dell'Italia alla Germania : armi all'Arabia Saudita aggirando l'embargo" : A sganciare l'ordigno era stata la coalizione Saudita che dal marzo 2015 ha trasformato il Paese nel principale campo di guerra 'per procura' del mondo. E con molta probabilità le bombe portavano il ...

Perché l’Italia continua a permettere la vendita di armi all’Arabia Saudita? : Nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi e le successive pressioni internazionali: c'entra un'azienda con sede in Sardegna

Weekly Post #2 – Un anno di Arabia Saudita in meno di mezz’ora : Una delle storie di politica estera più grosse e incredibili dell'anno, raccontata dall'inizio nel podcast settimanale del Post

Formula E - Da Costa e la BMW vincono in Arabia Saudita : La BMW inizia in grande la sua prima stagione da costruttore ufficiale in Formula E: Antonio Félix Da Costa ha conquistato pole position e vittoria nell'ePrix di Ad Diriyah, precedendo in volata la DS di Jean-Eric Vergne e la Mahindra di Jerome D'Ambrosio.Vergne beffato. Sul risultato finale della gara ha pesantemente influito la doppia penalità inflitta alle DS Techeetah. Jean-Eric Vergne non si è certo risparmiato, mostrando tutta la sua ...

DIRETTA FORMULA E / GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv : il grande debutto di Felipe Massa : DIRETTA FORMULA E GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv. Oggi la prima gara della nuova stagione in una sede inedita: classifica, vincitore e podio.

Formula E - anche Rooney all'E-Prix in Arabia Saudita : Ci sarà anche Wayne Rooney tra gli spettatori presenti a bordo pista per assistere all'E-Prix d'apertura della stagione di Formula E . L'attaccante inglese ex Manchester United è volato alla volta ...

Formula E occasione per una rivoluzione culturale in Arabia Saudita : ... lo dimostra l'abbigliamento richiesto alle colleghe, vestiti lunghi e velo da indossare fuori dal circuito, ma con una volontà della classe dirigente più giovane di aprirsi gradualmente al mondo, ...

Formula E : in Arabia Saudita parte la stagione 2018-19 - diretta tv Italia 1 ed Eurosport : Avrà inizio il prossimo sabato 15 dicembre la nuova stagione di Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche. Sarà l'ePrix di Ad Diriyah (Arabia Saudita) ad inaugurare il campionato 2018-19. In calendario 13 gare, tra cui l'ePrix di Roma in programma il prossimo 13 aprile. Formula E 2018-19: via ad una nuova era La quinta stagione del campionato full electric apre una nuova era, in quanto faranno il loro esordio le nuova ...

La falconeria in Arabia Saudita - : In Arabia Saudita si tiene la prima mostra "Falcons and hunting in the kingdom." Gli appassionati di falconeria arrivano da tutto il mondo, inclusa la Germania e il Regno Unito. Qui sono stati in grado di scambiarsi esperienze e comprare gli uccelli che amavano. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo principale dell'evento è d'...

La condizioni delle donne in Arabia Saudita a tre anni dal primo voto : Per dire magari che si può entrare negli stadi e godersi concerti e spettacoli prima proibiti, ma che l 'obbligo in pubblico della tunica dell'abaya , oltre al velo, , al contrario delle promesse di ...