Anticipazioni puntata speciale de Il Segreto del 31 dicembre su Rete 4 | la storia di Pepa

Kilimangiaro – Dodicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Dodicesima puntata del 30 dicembre ...

Linea Verde Life – Quattordicesima puntata del 29 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Quattordicesima puntata del 29 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 1° gennaio 2019: Il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella farà saltare la messa in onda di Upas lunedì 31 dicembre, mentre martedì 1° gennaio andrà in onda un doppio episodio speciale a partire dalle 20,30. Ecco la trama: Pensando di passare un Capodanno triste e solitario, Guido deve invece affrontare una nottata del tutto imprevista in cui sarà alle prese con il travaglio ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 1° gennaio 2019 (su Rete 4): Elsa appare vicina alla libertà, ma l’impresa si rivela più pericolosa del previsto: le lenzuola che lei ha annodato per calarsi si strappano all’improvviso e così la ragazza precipita nel vuoto… Severo e Irene sono pronti per sposarsi… Un tentativo di seduzione fa sì che Julieta ribadisca a Prudencio che tra loro non potrà esserci nulla, a parte la ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata 605 di Una VITA di martedì 1° gennaio 2019 su Rete 4: Maria Luisa sorprende Antonito e Lolita intenti a baciarsi e lui chiede alla sorella di non dire niente a Ramon… Blanca caccia definitivamente Castora dalla clinica in cui soggiorna Jaime… Carmen, ricattata da Ursula, è costretta ad assecondare ancora le richieste della terribile Dicenta e così le riferisce che ha visto Blanca e Diego in cucina, in ...

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : le nozze di Simon e Adela : Una Vita torna in onda alle 13.40 con una doppia puntata in cui Simon e Adela annunceranno le nozze mentre Blanca farà una terribile confessione.

Chi vuol essere milionario/ Anticipazioni 28 dicembre - ultima puntata dell'anno : Chi vuol essere milionario, Anticipazioni 28 dicembre: ultimo appuntamento con Gerry Scotti, ma sono in preparazione quattro nuove puntate.

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 dicembre: Fernando rovina le nozze di Severo e Irene mentre Julieta cerca la vendetta per Saul.

The Good Doctor prima puntata : trama e Anticipazioni 28 dicembre 2018 : THE Good Doctor prima puntata. Torna su Rai 2 da venerdì 28 dicembre 2018 la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 28 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 28 dicembre 2018: Si tratta dell’ultima puntata di Upas del 2018, poi la soap salterà l’appuntamento di lunedì 31 (quando andrà in onda il messaggio del Presidente della Repubblica) e tornerà sui Rai 3 la sera di martedì 1° gennaio con un doppio episodio. Nell’ultimo appuntamento dell’anno, la confessione dell’omicidio di Veronica (Caterina Vertova) da parte di ...

PICCOLE DONNE/ Anticipazioni 27 dicembre : Meg mamma di due gemelli - ultima puntata - : PICCOLE DONNE, Anticipazioni 27 dicembre 2018, su Canale 5. Nell'ultima puntata, le quattro sorelle incontrano il loro destino imprevedibile.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 28 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 28 dicembre 2018: Fernando Mesia (Carlos Serrano) svela il suo piano su come rovinare il matrimonio di Severo (Chico Garcia)… Pe sabotare le nozze di Severo, Fernando intende provocarlo per aver poi la scusa di agire contro di lui per legittima difesa… Julieta (Claudia Galan) è sempre più intenzionata a vendicare la morte di Saul (Ruben Bernal), ma per farlo accetta l’aiuto offerto ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 28 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 603 e 604 di Una VITA di venerdì 28 dicembre 2018: Diego pensa che Blanca sia complice di Ursula e avvisa Samuel. Ursula non intende dire a Blanca tutta la verità finché quest’ultima non dimostrerà di essere meritevole di fiducia. Adela e Simon annunciano le loro nozze, ma i vicini accolgono la notizia con una certa freddezza. Un distinto uomo italiano di nome Marcello rimane incantato dalle doti canore di Fabiana, ...

MasterChef All Stars Italia - 27 dicembre 2018 : Anticipazioni e ospiti seconda puntata : Secondo doppio appuntamento con MasterChef All Stars Italia questa sera, giovedì 27 dicembre, alle 21.15 su SkyUno, che seguiremo in liveblogging su TvBlog. Le due puntate della scorsa settimana hanno già sfoltito la rosa di concorrenti in gara per beneficenza in questa prima edizione del torneo per ex protagonisti del cooking show di SkyUno: in palio 100.000 euro da devolvere interamente a Liberamensa, associazione che dal 2008 offre ...