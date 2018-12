Anticipazioni Il Segreto | puntate italiane | Julieta Uriarte va a letto con Fernando Mesia

Anticipazioni puntata speciale de Il Segreto del 31 dicembre su Rete 4 : la storia di Pepa : Mentre le nuove puntate de "Il Segreto" continuano ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:40, Mediaset ha pensato bene di regalare ai fan della soap una puntata speciale dedicata all'amatissima Pepa Balmes che verrà trasmessa il 31 dicembre su Rete 4 a partire dalle 21:25 e si soffermerà sulla storia e sulle vicende che hanno riguardato il personaggio interpretato da Megan Montaner. L'inizio di una storia indimenticabile Nel ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa sospetta che Antolina e Jesus siano stati amanti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Il Segreto", la soap opera spagnola che ormai da diversi anni cattura l'interesse di milioni di telespettatori su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda tra gennaio e febbraio riguardano soprattutto Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. La giovane, infatti, scoprirà una serie di indizi che la indurranno a pensare che Antolina possa aver avuto una relazione con suo fratello ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Gonzalo ritorna - Fernando in fin di vita : Gonzalo ritorna a Il Segreto dopo la morte di Fernando? anticipazioni spagnole Colpo di scena! Gonzalo ritornerà molto presto. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Maria Castaneda riceverà una telefonata dal contenuto misterioso. L’unico dettaglio che emergerà è che a chiamarla è stato Gonzalo. Cosa stanno nascondendo questi due personaggi? La chiamata […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo ...

Il Segreto - Anticipazioni 1 gennaio : Fernando si presenta alle nozze di Severo : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto relative alla puntata di martedì 1 gennaio 2019, in onda su rete 4 in prima serata. La telenovela ideata da Aurora Guerra non andrà in onda lunedì 31 dicembre e quindi solo la sera di Capodanno scopriremo cosa sta succedendo a Puente Viejo. Tutto è pronto per le nozze di Severo e Irene, su cui aleggia un possibile sabotaggio da parte di Fernando Mesia. Gli spoiler ci svelano inoltre ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate prossima settimana : la lettera : anticipazioni Il Segreto, puntate 1-4 gennaio: il ritorno di Elsa Il Segreto il 31 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete4 con una puntata speciale che ripercorrerà la storia d’amore tra Pepa e Tristan. Il giorno di Capodanno sarà trasmessa, come di consueto, la puntata serale su Rete 4 e da mercoledì 2 gennaio gli episodi pomeridiani su Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Elsa tornerà a ...

Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 4 Gennaio 2019 : dov’è Francisca : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Raimundo continua a cercare Francisca La prossima settimana sarà ricca di sorprese per il pubblico de Il Segreto. A Puente Viejo ne vedremo delle belle. Partiamo da ciò che accade a La Villa della Montenegro. La padrona di casa non fa ancora rientro in paese e Raimundo non riesce a […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 4 Gennaio 2019: dov’è Francisca proviene da Gossip e ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 1° gennaio 2019 (su Rete 4): Elsa appare vicina alla libertà, ma l’impresa si rivela più pericolosa del previsto: le lenzuola che lei ha annodato per calarsi si strappano all’improvviso e così la ragazza precipita nel vuoto… Severo e Irene sono pronti per sposarsi… Un tentativo di seduzione fa sì che Julieta ribadisca a Prudencio che tra loro non potrà esserci nulla, a parte la ...

Anticipazioni Il Segreto dall'1 al 4 gennaio : Isaac non riesce a dimenticare Elsa : Continuerà anche nel 2019 la programmazione de "Il Segreto", soap opera ambientata nell'immaginario paesino di Puente Viejo. Le Anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda da martedì 1 a venerdì 4 gennaio si soffermano sul tentativo di Fernando Mesia di convincere Julieta che Prudencio non è un buon marito, e sull'incapacità di Isaac di liberarsi dal pensiero di Elsa, un atteggiamento che causerà qualche incomprensione di troppo con ...

Il Segreto - l’incidente di Elsa : Anticipazioni trame dall’1 al 4 gennaio : Anno nuovo intrighi nuovi a Il Segreto. La soap spagnola non abbandona i telespettatori nemmeno dei giorni di festa e inaugura il 2019 con puntate nuove di zecca. Martedì 1 gennaio appuntamento su Rete 4 in prima serata, mentre dal 2 al 4 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 15.40. Ecco le anticipazioni. Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Isaac accusa Elsa di aver ucciso suo figlio : Antolina abortisce e Isaac ritiene che la sola responsabile sia Elsa. Tutti hanno infatti visto la Laguna spingere Antolina nel burrone.

Anticipazioni Il Segreto : Severo Santacuz e Carmelo commettono un omicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera che la sera di Capodanno andrà regolarmente in onda su Rete 4. Nei prossimi episodi italiani che verranno trasmessi a gennaio, i fan dello sceneggiato assisteranno ad un nuovo omicidio. I protagonisti saranno Severo e il suo caro amico Carmelo, che decideranno di togliere la vita allo stalker di Adela. Da qualche giorno i telespettatori di Canale 5 hanno visto la maestra in momenti ...

Il Segreto Anticipazioni 28 dicembre 2018 : Fernando rovinerà le nozze di Severo e Irene : Il Mesia ha un piano: seminerà il panico al matrimonio di Severo con la scusa di agire per legittima difesa.

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO uccide FULGENCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, terminerà la storyline legata alla scomparsa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la dark lady è stata rapita dal cugino FULGENCIO (Juli Cantò), desideroso di vendicarsi di lei sia per averlo rinchiuso in manicomio e sia per averlo incolpato a suo tempo dell’omicidio della moglie Bernarda (Mercedes Leon). Bisognerà così fare attenzione ai numerosi colpi di ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 dicembre: Fernando rovina le nozze di Severo e Irene mentre Julieta cerca la vendetta per Saul.