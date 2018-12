Annunciate nuove date instore di Marco Mengoni per Atlantico | tutti i dettagli

Annunciate nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date , si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari . Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano , rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - Annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...