Allerta Meteo Capodanno | sfuriata fredda al Centro Sud | la protezione civile lancia

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte il 30 e 31 dicembre : La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni Meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in ...

Natale in Allerta Meteo : venti forti di burrasca su Centro e Meridione : forti correnti nord-occidentali presenti in quota porteranno nelle prossime ore sull'Italia venti di burrasca che interesseranno in particolare le regioni Centro meridionali.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo e Molise. Dalla tarda serata i venti raggiungeranno anche Campania, Puglia, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Natale a Napoli con l'ombrello : Allerta Meteo dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla da oggi pomeriggio : Un Allerta Meteo di grado “giallo” e’ stato diramato dalla Protezione civile del Fvg per le zone montane nel Nord della regione a partire da questo pomeriggio. In particolare, sui monti in quota, oltre i 1.500 metri circa, nel pomeriggio soffiera’ vento sostenuto da Nord, con possibili raffiche forti intorno a 90-100 km orari. Nei bassi strati, a fondovalle e su pianura e costa, il vento dovrebbe essere decisamente ...

Allerta Meteo Campania : criticità dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l’intera giornata del 25 dicembre, insisteranno “venti localmente forti nord-orientali” con conseguente “mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti”. In una nota “si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte ...

Maltempo - emanata Allerta Meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Veneto : fase di attenzione per raffiche di vento : La regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “attenzione” domani e dopodomani, in base alle previsioni Meteorologiche, che annunciano venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana. La prescrizione è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento di Libeccio e mareggiate : Fino al termine del pomeriggio di domani, sabato 22 dicembre, è stato prorogato il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa permanente della Regione Toscana per vento forte di Libeccio e mareggiate. Sarà interessata da mareggiate la costa nord della regione da Cecina fino al confine con la Liguria, mentre il vento interesserà le zone di Marradi, Firenzuola e Palazzolo sul Senio. Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento sull’Appennino e mareggiate : La Sala operativa permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalle ore 10 e fino alla mezzanotte di venerdì. Le zone interessate sono la Romagna Toscana, la Valle dell’Arno e del Serchio in prossimità della costa, le isole Elba, Gorgona e Capraia, la Versilia. Un aumento della pressione sul Mediterraneo centrale porterà da domani un vortice depressionario che attiverà un forte vento ...

Allerta Meteo - inizia la nevicata del Nord/Ovest : imbiancate Piemonte e Lombardia - ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 Olgiate Comasco ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo dalle prime ore di domani : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulle seguenti zone di Allerta: tutte le zone di Allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 ...