Albero cade sui cavi della seggiovia | sciatori bloccati e sospesi nel vuoto per un’ora

Paura nel Bergamasco : Albero cade sui cavi della seggiovia - sciatori bloccati [LIVE] : Paura in alta Val Seriana, nel Bergamasco, per alcuni sciatori che hanno preso posto sui seggiolini di un impianto in località Spiazzi di Gromo: un albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia. Al momento non si segnalano emergenze, ma gli sciatori sono bloccati sui seggiolini sospesi nel vuoto. Sul posto, informa l’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, è intervenuto anche il 118, per verificare le conseguenze del ...

L'Albero di pino cade e sfiora le auto in sosta : paura a Santa Rosa : paura in via Bradano, nel quartiere Santa Rosa di Lecce, dove alle prime luci del mattino un grosso albero di pino è caduto, fiorando le auto in sosta.

Muore cadendo da un Albero : Alle ore 19.30 circa di sabato 1° dicembre, il medico del 118 ha constatato il decesso di un uomo di 65 anni, a Saint-Denis. A causare la morte sarebbe stata una caduta da un albero, non è ancora ...

Vigile cade da un Albero per salvare un gatto ma non ottiene l’invalidità : “Non era in pericolo” : Un Vigile è rimasto parzialmente invalido dopo essere caduto da un albero per salvare un gattino in difficoltà mentre era in servizio. Ma, per la corte di Cassazione, non ha diritto ai benefici della legge per le "vittime del dovere" perché "non è dimostrabile che il felino fosse in pericolo di vita". L'ironia della difesa: "Forse avrebbe dovuto miagolare aiuto".Continua a leggere

Maltempo Lombardia : fiume Adda monitorato a Lodi - Albero cade su auto : Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il Comune di Lodi e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, stanno monitorando l’evoluzione della piena del fiume Adda, che dovrebbe superare la soglia di preallarme, con 90cm sopra lo zero idrometrico, attorno alla mezzanotte di oggi. Lungo i giardini del Passeggio un albero è crollato su automobili in sosta danneggiandole. L'articolo Maltempo Lombardia: fiume Adda monitorato a Lodi, ...

Maltempo - nel Leccese cade Albero sui binari : ferma la circolazione dei treni : circolazione ferroviaria interrotta tra Casarano e Novoli, in provincia di Lecce, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato un albero finito sui binari. Non si registrano feriti ne’ tra i passeggeri ne’ tra il personale di bordo nonostante il treno abbia preso in pieno il tronco e sia finito fuori dai binari. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, nel ...

Pisa : Albero cade su auto in transito a Pontedera - un ferito : Un grosso albero è crollato questa mattina a Chiesino, nel Comune di Pontedera (Pisa) travolgendo un’auto in transito sulla via Tosco-Romagnola: il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportatp all’ospedale con un codice di media gravità. Si ritiene che l’albero sia caduto in seguito al maltempo degli ultimi giorni. L'articolo Pisa: albero cade su auto in transito a Pontedera, un ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia sfiorata - Albero cade su di un'abitazione : Attimi di grande paura a Mercogliano, dove un grosso albero si è abbattuto su di una casa. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Avellino che ...

Maltempo - Albero cade su un'auto in corsa in Val d'Aosta : due morti - : L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 a Lillianes, sulla strada regionale per Gressoney. Il veicolo su cui viaggiavano un uomo e una donna, due pensionati di Villarbasse, Torino,, è stato travolto e ...