Al Fatebenefratelli di Milano il primo laboratorio regionale di genetica forense

Halloween : a Milano polizia festeggia tra piccoli pazienti Fatebenefratelli : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una giornata insolita e giocosa, quella di oggi, per i piccoli pazienti della Casa Pediatrica dell'ospedale Fatebenefratelli e per gli agenti della questura di Milano che si sono messi in gioco per far vivere loro una esperienza da ricordare. Il 'Caso Halloween', così e