“Addio Alberto”. 20 anni - promessa del nuoto - stroncato da un male incurabile

(Di domenica 30 dicembre 2018) Una morta che lascia di sasso quella di Alberto Catena, ventenne di Bassano Romanodel. Aberto Catena, “Bebo” per gli amici di Bssano Romano è statoda un tumore. Da venerdì il comune si è fermato, e per oggi il sindaco Emanuele Maggi ha proclamato il lutto cittadino. “Bassano Romano è profondamente colpita dalla tragedia che ha sottratto all’amore della sua famiglia e della sua comunità Alberto – dice il sindaco a Tusciaweb.it -. Per una comunità di 5mila abitanti la perdita di un ragazzo di 20è un lutto per ogni famiglia. Un lutto che tutti sentiamo come proprio, ed è per questo che senza esitazioni è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione funebre”.L’addio ad Alberto Catena, che 21li avrebbe compiuti il prossimo 28 marzo, scrive ancora Tusciaweb alle 15 di oggi nella chiesa di piazza Umberto I. In tanti si ...