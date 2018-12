79 secondi di video e 1 | 8 milioni di iscritti | Jack Black fa il botto su YouTube

Eurolega - Datome on fire : il campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid - azione da urlo a pochi secondi dalla sirena [VIDEO] : Che giocata di Gigi Datome! Il campione italiano e l'azione decisiva in Fenerbahce-Real Madrid della 15ª giornata di Eurolega Il Fenerbahce ha trionfato, oggi pomeriggio, contro il Real Madrid, nella ...

Eurolega – Datome on fire : il campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid - azione da urlo a pochi secondi dalla sirena [VIDEO] : Che giocata di Gigi Datome! Il campione italiano e l’azione decisiva in Fenerbahce-Real Madrid della 15ª giornata di Eurolega Il Fenerbahce ha trionfato, oggi pomeriggio, contro il Real Madrid, nella 15ª giornata di Eurolega. La squadra turca ha impedito ai rivali spagnoli di agganciare in testa alla classifica la leader indiscussa con un finale di fuoco davanti al pubblico di casa. E’ stato Gigi Datome l’uomo decisivo ...

VIDEO Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi alle Finali del Grand Prix - riviviamo la rhythm dance degli azzurri : Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno incantato durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico e hanno conquistato una meravigliosa seconda posizione provvisoria. La coppia italiana di danza è in piena lotta per il podio e sogna in Grande dopo un’esibizione di questo livello ampiamente premiata dai giudici a Vancouver (Canada). Di seguito il VIDEO della rhythm dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri ...

Karius - ancora tu! Papera in Europa League dopo 40 secondi [VIDEO] : Loris Karius ne ha combinata un’altra delle sue, un’uscita folle ha messo in difficoltà il Besiktas sotto nel punteggio dopo 40 secondi Loris Karius ne ha combinata un’altra delle sue. Il portiere del Besiktas è riuscito nell’impresa di prendere gol dopo 40 secondi in Europa League, grazie anche all’avallo della sua colpevolissima difesa. Come detto la retroguardia non ha impressionato nell’occasione, ...

Ultimo tango a Parigi - di Bernardo Bertolucci/ Video - 'la scena del burro' e quella censura di otto secondi... - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci e 'Ultimo tango a Parigi': nel giorno della morte del regista si ricorda il suo capolavoro, quel film-culto che subì censure e processi

Eurolega – Incredibile tra CSKA e Zalgiris : il cronometro brucia 5 secondi e i lituani perdono il match [VIDEO] : Incredibile quanto accaduto ra CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas nell’ultimo turno di Eurolega: il cronometro ha ‘bruciato’ di colpo 5 secondi e la squadra lituana ha perso un possesso decisivo ai fini del risultato Nell’ultimo turno di Eurolega è successo qualcosa di pazzesco, destinato a far discutere, non solo i tifosi, ma anche l stessa federazione che ha già aperto un fascicolo al riguardo. L’episodio è ...

VIDEO Nicole Della Monica e Matteo Guarise secondi alla Rostelecom Cup - riviviamo lo short program : Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno pattinato un eccellente programma corto durante la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. La coppia azzurra ha incantato sul ghiaccio di Mosca e ha convinto i giudici che li hanno premiati issandoli al secondo posto in classifica: ora i nostri due portacolori sperano di riuscire a salire sul podio. Di seguito il VIDEO dello short program di Della Monica/Guarise ...

Omegna - Valsesia meglio di Poggi : segna un gol dopo soli 5 secondi! VIDEO : Pronti, partenza e... gol. Neanche il tempo di dire via, neanche il tempo di sistemarsi. Luca Valsesia, centrocampista dell'Omegna, squadra di Promozione piemontese,, ha segnato un gol dopo soli... 5 ...

VIDEO Guignard-Fabbri pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : azzurri secondi - riviviamo la danza libera : I danzatori azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la seconda posizione in occasione della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Helsinki. Gli atleti di Barbara Fusar Poli sono stati autori di una prova monumentale in cui hanno raccolto, ad eccezionale della circolar step, livello 4 in tutti gli elementi. Con la leggerezza e la scorrevolezza che li contraddistingue, Charlène e Marco hanno trasformato l’Helsinki Ice ...