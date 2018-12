' 70mila euro a post' | quanto guadagnerebbe Salvini con i brand

Sfiora il jackpot da 77 milioni : si consola con un 5 da 70mila euro : Pochi euro messi in gioco e il jackpot del SuperEnalotto Sfiorato per un giocatore di Abano Terme, Padova, nell'ultimo concorso di sabato scorso: il 5 frutta comunque oltre 70mila euro, un ottimo ...

Superenalotto - tre '5' da 70mila euro : Nessun '6' né '5+' al Superenalotto. La combinazione vincente estratta - 5, 23, 36, 42, 47, 79; numero jolly 56, numero superstar 32 - premia i tre realizzatori del '5' con 70.134,13 euro ciascuno. Il ...

Bella vita con il traffico di droga : sequestrati beni per 70mila euro a un 35enne : I beni nella disponibilità del nucleo familiare di un 35enne albanese residente a Cervia, secondo un'indagine della guardia di finanza, risulterebbero sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e ...

Foligno - caccia ai ladri col frullino : spaccano cassaforte e fuggono con 70mila euro tra denaro e preziosi : di Giovanni Camirri Foligno - Furti nelle abitazioni, gli assalti vanno in scena tra le 18 e le 20. E ce ne sono stati anche 6 in un'ora, uno ogni 10 minuti. E c'è chi s'è ritrovato la cassaforte ...

Borsellino - risarciti i familiari di uno degli uomini condannati ingiustamente : 770mila euro : La Corte d’appello di Catania ha condannato lo Stato a pagare circa 777mila euro agli undici fratelli eredi di Salvatore Tomasello per “riparare l’errore giudiziario” consistito nella sua condanna a 8 anni nel processo per la strage di via D’Amelio. All’attentato che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e alla sua scorta l’uomo era completamente estraneo, e morì tre anni dopo avere scontato la sentenza. Lo scrivono il ...

Bollette a 28 giorni - Agcom multa Tim per 1 - 5 milioni e Wind Tre per 870mila euro : Tim e Wind Tre multate dall’Agcom per violazioni riguardanti il passaggio dalle Bollette a 28 giorni, ormai vietate dalla legge, a quelle mensili, con relative modifiche contrattuali. Come si legge sul sito dell’Autorità garante nelle comunicazioni, Tim è stata sanzionata in due delibere, una per 464mila euro e la seconda per 1,044 milioni di euro (per un totale di circa un milione e mezzo), mentre a Wind Tre è stata comminata una ...

Inchiesta su appalti pubblici - disposti sequestri per 370mila euro - AostaOggi.IT : La misura chiesta dalla procura di Aosta riguarda Chiavazza e la Edilvu AOSTA.

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto - oggi 14 novembre : numeri vincenti - 6 da 70mila euro! - conc 245/2018 - - IlSussidiario.net : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto oggi 14 novembre: i numeri vincenti del concorso 245/2018. La sestina e le ultime notizie

Milionaria 23enne offre 70mila euro annui all'anima gemella. Ma deve avere alcuni requisiti : Jane Park è una ragazza di Edimburgo, ha 23 anni ma è già Milionaria. O meglio, lo è da quando non era ancora maggiorenne grazie ad una fortunata vincita alla lotteria. Da quel momento, la vita della giovane è cambiata: nonostante il lusso, Jane afferma di sentire ancora la mancanza dell'amore. Per questo cerca un fidanzato, a cui è disposta ad elargire un "compenso" da circa 70mila euro annui (60mila ...

Senzatetto eroe affrontò il terrorista di Melbourne : raccolti per lui 70mila euro : Era intervenuto al fianco degli agenti di polizia, per cercare di fermare Hassan Khalif Shire Ali, il terrorista che lo scorso venerdì ha fatto esplodere un'auto nel centro di Melbourne e ha accoltellato a morte il 74enne italiano proprietario del Pellegrini Cafè, Sisto Malaspina. Ora, per il Senzatetto eroe sono stati raccolti decine di migliaia di dollari australiani.Michael Rogers, 46 anni, era intervenuto senza pensarci troppo, per cercare ...