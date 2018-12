2019 volatile per azioni e bondAdatto a trader più che cassettisti

affaritaliani

(Di domenica 30 dicembre 2018) Dopo un 2018 che si è dimostrato più tribolato delle attese, le quattro grandi banche d'affari di Wall Street (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch e Citigroup) prevedono che anche nella crescita mondiale possa proseguire, suggerendo di rimanere posizionati sull'azionario più che sull'obbligazionario ma di azzerare ogni residuio sovrappeso sulleamericane, che potrebbero avere di fronte almeno 6 mesi di alti e bassi prima di tornare a recuperare terreno. Nel complesso l'anno che verrà si dovrebbe dimostrare ulteriormentema non privo di buone occasioni a patto di sfruttare il previsto calo del dollaro, un ulteriore rialzo dei tassi americani e la ripartenza dei mercati emergenti. Meglio puntare comunque su titoli a valore e non sui titoli a crescita, che ormai appaiono ovunque cari