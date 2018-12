Wolff | Hamilton più grande di Schumi? Per invidia non si può dire

F1 - Wolff spiazza tutti : “Hamilton il migliore di tutti i tempi. Schumacher? Per invidia…” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Hamilton e Schumacher, sottolineando come l’inglese si possa considerare il miglior pilota di tutti i tempi Un paragone complicato, con cui però Toto Wolff si è voluto cimentare. Il team principal della Mercedes ha parlato di Lewis Hamilton e Michael Schumacher, sottolineando come l’inglese si possa considerare il miglior pilota di tutti i tempi, nonostante il Kaiser abbia vinto 7 ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton - forse il più grande di sempre. Meglio di Schumacher? Sulla stessa traiettoria” : Toto Wolff ha osannato Lewis Hamilton in un’intervista concessa alla Reuters: “Non tutti riconoscono una grande carriera, un grande sportivo o la grandezza in generale nel momento in cui si verificano: c’è molta negatività e invidia mentre accade. Si viene riconosciuti solo quando una carriera si è conclusa, non so perché. Noi siamo estremamente privilegiati nel seguire la carriera del forse più grande pilota da corsa di tutti i tempi”. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 – A tutto Wolff - dall’avventura in moto di Hamilton ai cambiamenti in Ferrari : “quando si è diffusa la notizia ho provato a chiamarlo - ma…” : Toto Wolff sincero: il team principal Mercedes tra nuove avventure e importanti cambiamenti Una stagione ricca di soddisfazioni, quella 2018, per la Mercedes. Nonostante qualche momento di difficoltà, il team di Brackley è riuscito a trionfare con un Lewis Hamilton impeccabile. Soddisfatto, ma mai adagiato sugli allori, Toto Wolff è pronto ad una nuova stagione ricca di spettacolo ed emozioni, nonostante qualche critica di troppo: ...

F1 - Wolff : «Troppa invidia intorno a Hamilton» : Paragonando il cinque volte campione del mondo a Michael Schumacher, Wolff ha detto che le persone non apprezzeranno i successi del pilota britannico fino a quando anche lui non avrà lasciato la F1: '...

Wolff : 'Bottas pilota alfa come Hamilton. Decisivo per i titoli' : Valtteri Bottas è stato fondamentale per il doppio titolo iridato della Mercedes. Lo ha detto Toto Wolff, citato dal magazine britannico Autosport, nell'analizzare la stagione delle Frecce d'argento. ...

F1 Mercedes - Wolff : «Hamilton un uomo nuovo» : BRACKLEY - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha detto di aver visto un altro Lewis Hamilton nelle ultime gare del 2018, che lo hanno portato alla conquista del suo quinto campionato ...

Formula 1 - Toto Wolff : 'Fraintese le parole di Hamilton sull'India' : "Ha parlato con empatia per l'India e il contrasto doloroso tra ricchezza e povertà che affrontiamo viaggiando per il mondo come ambasciatori sportivi. Non ha criticato la nazione e le sue parole ...

F1 - Wolff interviene a difesa di Hamilton : “incredibile come le sue parole sull’India siano state travisate” : Il team principal della Mercedes è intervenuto per difendere il proprio pilota, accusato di aver parlato male dell’India Le parole dette da Lewis Hamilton sull’India continuano a far discutere, nonostante l’intervento dello stesso pilota teso a spiegare il reale significato delle sue parole. Photo4 / LaPresse Sulla questione si è soffermato anche Toto Wolff che, tramite una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, ha ...

F1 - Wolff e quel retroscena su Hamilton : “a metà gara ci hanno detto che si sarebbe ritirato a breve” : Il team principal della Mercedes non ha nascosto l’emozione per la vittoria del quinto titolo Costruttori consecutivo, svelando anche un curioso retroscena relativo ad Hamilton Lewis Hamilton ha rischiato di ritirarsi nel corso del Gp del Brasile, per colpa di un problema al motore che avrebbe potuto far finire la sua gara con qualche giro d’anticipo. Photo4/LaPresse A rivelarlo è Toto Wolff, ebbro di gioia al termine della ...

F1 - furia Wolff in Messico : “vi dico perché non ho fatto i complimenti a Hamilton dopo il traguardo” : Il team principal ha rivelato di essere così arrabbiato per il risultato di oggi al punto da non fare i complimenti ad Hamilton dopo aver tagliato il traguardo La vittoria del titolo mondiale da parte di Hamilton non ha lenito la rabbia di Toto Wolff, furioso al termine del Gp del Messico per il risultato ottenuto in pista. Photo4/LaPresse Un quarto e un quinto posto a distanza siderale da Verstappen, un qualcosa che non può essere ...