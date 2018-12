Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti | Lo stimo | è un ragazzo intelligente e

"Quel demente di Walter Nudo". La pesante offesa di.. : Walter Nudo è ospite della rassegna "Capri Hollywood" e dall'isola azzurra replica a Francesco Facchinetti che alla vigilia di Natale in un audio catturato involontariamente da Lady Facchinetti, ...

Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti : "Io demente? Buon Natale" : "Sono a Capri, il mio collaboratore mi ha svegliato e mi ha detto che Francesco Facchinetti sembra abbia detto che io sono un demente": con queste parole Walter Nudo commenta un video che in queste ore sta circolando in rete nel quale l'ex 'Capitan Uncino', che si trova alle Maldive, sembra dare del "demente" a Nudo. Non si capisce se sia uno scherzo o un'affermazione che nasconde maretta.

