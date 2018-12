Wall Street dopo i botti di Capodanno | ecco 19 Titoli BUY 

Wall Street chiude mista - prima settimana positiva di dicembre : New York, 28 dic., askanews, - Un'altra seduta altamente volatile è finita in modo misto a Wall Street, dove oggi gli indici sembravano destinati a mettere a segno la terza giornata di fila in aumento.

Wall Street 2019 : in arrivo incertezza e volatilità anormale : "Penso che stiamo per vedere tempi molto difficili a causa delle tante cose negative che stano accadendo e a causa dell'economia indebolita". Uno dei primi problemi? Il debito. Il debito societario ...

Wall Street fa capriole. JPMorgan : si sale - ma solo senza Fed : La persistenza dell'incertezza sull'esito della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e sulla portata dei suoi effetti frenati per l'economia. Lo scontro politico sul fronte interno tra Donald ...

Wall Street ad alta volatilità - l’Europa chiude pesante. Milano -1 - 8% : A Piazza Affari vendite sulle banche e sulla galassia Agnelli, fatta eccezione per i titoli della Juventus che oggi hanno debuttato sul Ftse Mib, insieme a quelli di Amplifon, anch'essi in controtendenza rispetto al listino. Fuori dal paniere principale precipita Carige dopo stop ad aumento...

Wall Street chiude in rialzo con un poderoso recupero - Dj +1 - 13% : New York, 27 dic., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in rialzo grazie a un poderoso recupero che ha spinto il Dow Jones Industrial Average a subire negli ultimi 90 minuti di scambi una ...

Wall Street finisce in rialzo - Dj +1 - 13% : 22.34 Dopo una seduta altamente volatile Wall Street chiude in rialzo. Dj +1,13% il Nasdaq sale dello 0,38% a 6.579,49 punti. Gli investitori sembrano avere deciso di "buy the dip", approfittare dei cali intraday per comprare titoli. Il tutto è successo all'indomani di un rimbalzo storico (+5%),che ha fatto seguito alla peggiore vigilia di Natale della storia

Così Uber prepara lo sbarco a Wall Street con i bilanci in rosso : ... di cui è stato ad una decina d'anni facendola diventare una delle più grandi agenzie di viaggio online al mondo, con il fatturato passato dai 2,2 agli 8,7 miliardi 2016. Oltre a preparare il ...

Wall Street ad alta volatilità - l'Europa chiude pesante. Milano -1 - 8% : In più a destare preoccupazione è il rallentamento dell'economia mondiale che si profila all'orizzonte, al quale si aggiungono le tensioni a livello internazionale. sondaggio assiom forex-radiocor 27 ...

La protesta degli Ncc e il tonfo di Wall Street : DALL'ITALIA “La tassa sugli enti di volontariato è sbagliata”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “Non possiamo cambiarla subito in manovra perché rischiamo l’esercizio provvisorio. Interverremo al primo provvedimento utile”. Il vicepremier Matteo Salvini ha garantito “l’impegno del governo

Wall Street trascina a picco borse : La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rall...

Wall Street : sempre più in rosso - tonfo Nasdaq -3% : Dopo il rally di ieri sul mercato americano tornano a prevalere i timori di un rallentamento dell'economia mondiale e quelli per le future strette monetarie.

Wall Street trascina a picco borse : NEW YORK, 27 DIC - La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rally storico Wall Street affonda trascinandosi dietro le piazze finanziarie europee: ...

Wall Street trascina a picco borse : ANSA, - NEW YORK, 27 DIC - La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rally storico Wall Street affonda trascinandosi dietro le piazze finanziarie europee: ...

Wall Street trascina a picco borse : ANSA, - NEW YORK, 27 DIC - La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rally storico Wall Street affonda trascinandosi dietro le piazze finanziarie europee: ...