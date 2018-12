Vulcano Anak Krakatau trasformato dopo eruzione | ora e' grande un quarto FOTO

Tsunami Indonesia : il Vulcano Anak Krakatau ridotto di due terzi : Secondo gli esperti, il vulcano Anak Krakatau , la cui eruzione ha provocato il violento Tsunami che ha ucciso almeno 430 persone in Indonesia , ha perso oltre due terzi della sua altezza e del suo volume nel corso dell’ultima settimana. Il Centro Indonesia no per il contenimento dei disastri ha reso noto che attualmente il vulcano è alto 110 metri, non più 338 metri (rilevazione di settembre), mentre il suo volume è di 40-70 milioni di metri ...

Tsunami Indonesia : si alza il livello di allerta per il Vulcano Anak Krakatau : Le autorità Indonesiane hanno alzato il livello di allerta per il vulcano Anak Krakatau, dopo che sabato scorso una sua eruzione ha innescato lo Tsunami che ha ucciso almeno 430 persone. L’allarme è stato innalzato al livello “standby”, il secondo più alto nella scala di rischio, e la zona “rossa” attorno al vulcano è stata estesa ad un raggio di 5 km. L'articolo Tsunami Indonesia: si alza il livello di allerta per ...