Violenta scossa di terremoto nelle Filippine | rientrato l’allarme tsunami

Etna - Violenta scossa di terremoto nella notte a Catania : paura e gente in strada - danni a case e chiese [LIVE] : 1/4 ...

Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7 - 0 ad Anchorage in Alaska : allarme tsunami : Una Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter è stata registrata dall'Usgs (Unitide States Geological Survey) pochissimi chilometri a nord di uno dei più grandi centri urbani dell'Alaska, Anchorage, nota città portuale e snodo di comunicazione e di commercializzazione centrale dell'intero paese, alle 8.29 (ora locale). In via precauzionale il Centro di Allerta tsunami statunitense ha subito diramato un'allerta tsunami per ...

Ultim'ora : Violenta scossa di terremoto in Alaska - epicentro nei pressi della popolata Anchorage : Poco fa, alle ore 18.29 italiane, una violenta scossa di terremoto si è verificata negli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Alaska. Il sisma, secondo le stime dei centri sismici, è stato di...

Terremoto Romania - Transilvania : scossa Violenta M 5.6/ Ultime notizie - nessuna vittima o ferito : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:11:00 GMT)

Violenta scossa in Grecia : AdnKronos, - Una Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata in Grecia, nella costa occidentale del Peloponneso. Il sisma, con epicentro nel mar Jonio, al largo dell'isola di ...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “stare lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “stare lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...

Terremoto - Violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...