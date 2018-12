VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights | sintesi e gol della partita Cristante e Under fanno

oasport

(Di sabato 29 dicembre 2018) Laha sconfitto ilper 2-0 nel match valido per la 19^ giornataSerie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d'andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa:sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poichiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito ilcon i gol, glie ladi0-2: GOL(0-1): GOOOAAAALLLL!!! #putsahead away from home in the 2nd half. 0-1 58' #pic.twitter.com/4EL3Ulxl0l— SerieAchannel (@SerieAchannel) December 29, 2018GOL(0-2):