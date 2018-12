VIDEO Cristiano Ronaldo gol | Juventus-Sampdoria 2-1 | CR7 trasforma il calcio di rigore

Juventus-Sampdoria - si sblocca subito il risultato allo Stadium : la firma è del solito… Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il portoghese sblocca immediatamente il punteggio, superando un non impeccabile Audero Pronti, via e la Juventus è già in vantaggio. Cristiano Ronaldo supera Audero con un destro non irresistibile, che comunque il portiere della Sampdoria non riesce a respingere. Il portoghese punta il proprio diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta, trovando l’angolino che permette ai bianconeri di portarsi ...

Barbara d'Urso - "progetto top secret" con Cristiano Malgioglio (VIDEO) : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio stanno lavorando a un progetto "segreto". Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati con un video pubblicato su Instagram. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live (nel 2019 arriveranno, oltre che La Dottoressa Giò, anche un nuovo programma di prima serata e il Grande Fratello), in vacanza a Cuba con il paroliere ha spiegato che i dettagli della collaborazione dovrebbero essere resi ...

Highlights Atalanta-Juventus 2-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivo l’ingresso di Pjanic e Cristiano Ronaldo : Nella prima partita senza CR7 titolare la Juventus rischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l’Atalanta si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica. IL VIDEO DI Atalanta-Juventus 2-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Neve a Torino - Georgina Rodriguez in pantaloncini e Cristiano Ronaldo Junior scatenato : il VIDEO divertente : Neve a Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior si divertono sul terrazzo di casa: il divertente VIDEO social Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior, si divertono sul terrazzo della loro casa di Torino. La splendida spagnola, fidanzata del calciatore della Juventus ed il primogenito di CR7 impazziscono per la Neve e lo dimostrano nei VIDEO social di Georgina. Tra le sue Storie Instagram la meravigliosa modella prima ...

Foto da… urlo : Cristiano Ronaldo fa visita ai giovani della Juventus [VIDEO] : Cristiano Ronaldo fa visita ai bambini del settore giovanile della Juventus: Foto con… urlo per i giovani bianconeri e CR7 Il Natale si avvicina sempre più ed è quindi arrivato il momento di realizzare scatti e video natalizi per augurare un felice Natale: le squadre di Serie A si stanno mettendo all’opera per far regalare un sorriso a tutti i tifosi e non solo. In casa Juventus è stato il momento, ieri, di un piccolo regalo ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Torino per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 70 del derby della Mole. I bianconeri così rafforzano il primato salendo a 46 punti, mentre i granata restano in sesta pèosizione a quota 22. DI SEGUITO GLI Highlights DI Torino-Juventus 0-1 IL FALLO DA rigore RECLAMATO DAL TORINO

Simone Coccia VS Cristiano Malgioglio/ VIDEO - "Se io sono inguardabile tu sei una cag*ta di piccione!" : Simone Coccia si arrabbia sui social con Cristiano Malgioglio per averlo 'offeso' mercoledì sera da Piero Chiambretti, ecco il suo 'sfogo'.

Cristiano Ronaldo chi? La rovesciata da sballo di Tiago André del Rio Ave : VIDEO : Quel gol straordinario segnato da Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid contro la Juventus, è rimasto impresso nella mente di tutti. Una rete fantascientifica, a tratti impensabile. Una ...

Niente Parigi per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo si diverte lo stesso : i tre figli scorrazzano su una mini BMW [VIDEO] : Niente cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018 per Georgina Rodriguez, mentre Cristiano Ronaldo è a Parigi la fidanzata si diverte con i figli del calciatore a Torino Georgina Rodriguez, rimasta a casa mentre Cristiano Ronaldo è volato a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018, si diverte i figli Mateo, Eva ed Alana Martina. I tre piccoli su una mini BMW bianca decappottabile scorrazzano per casa ...

VIDEO Fiorentina-Juventus 0-3 - gli Highlights completi della partita e i gol. Cristiano Ronaldo ancora decisivo : La Juventus ha espugnato il campo della Fiorentina per 0-3 nell’anticipo della 14a giornata della Serie A di calcio grazie alle reti di Bentancur nel primo tempo e di Chiellini e Cristiano Ronaldo (su rigore) nella ripresa. I bianconeri salgono così a quota 40 in classifica, mentre i toscani restano a metà classifica con 18 punti ed oggi potranno essere staccati dal Torino. DI SEGUITO IL VIDEO CON GLI Highlights E LE RETI DI ...

Mateo come papà Cristiano : il figlio di Ronaldo col calcio nel DNA [VIDEO] : Georgina Rodriguez mostra sui social le abilità calcistiche di Mateo Ronaldo, figlio di CR7 Cristiano Ronaldo ha messo il segno anche oggi, nella sfida tra Fiorentina e Juventus, vinta dalla squadra bianconera per 0-3. L’attaccante portoghese ha segnato, su rigore, il gol del 2-0, aiutando così la sua squadra a conquistare un’altra importantissima vittoria. Intanto, da casa CR7 arriva sul web un simpaticissimo video. Georgina ...