Veneto | Protezione Civile | “680mila euro alle associazioni”

Maltempo - Protezione Civile : le donazioni al numero solidale destinate ad un unico progetto da realizzare in Veneto : Le promesse di donazioni pari a 739.934,00 euro, raccolte attraverso il numero solidale, attivato in occasione dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato il nostro il nostro paese nei mesi di ottobre e novembre, saranno destinate ad un unico progetto da realizzare nella Regione Veneto. Questa l’unanime decisione delle Regioni colpite dagli eventi calamitosi, condivisa ieri durante una riunione presieduta dal Capo Dipartimento della ...

Emergenza maltempo : anche la protezione civile di Monza in Veneto per aiutare : all'Emergenza maltempo. Il responsabile Mario Stevanin è stato a Taibon Agordino in provincia di Belluno. «Orgogliosi» dicono il sindaco Allevi e l'assessore Arena. L'appello dell'Anci per il Veneto ...

Maltempo : Protezione civile - in Veneto persiste rischio frane : Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - Permane in Veneto la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, dovuta alle intense precipitazioni di fine ottobre e dei primi di novembre. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso un bollettino, va

Veneto - Protezione Civile : persiste il rischio frane - “allerta rossa” : Permane in Veneto la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, dovuta alle intense precipitazioni di fine ottobre e dei primi di novembre. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino, valevole fino alle ore 14 di giovedì 14 novembre, nel quale si dichiara lo Stato di attenzione (allerta gialla) per criticità geologica e idraulica sulla rete secondaria nei bacini ...

Maltempo : Protezione Civile Veneto - persiste rischio frane (2) : (AdnKronos) - Lo Stato di Preallarme (allerta arancione) è invece dichiarato in relazione all’andamento della Piena del Po nel Bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige fino al pomeriggio di domani, martedì 13 novembre, per poi scendere al livello inferiore (giallo). Sulle frane del Tessina

La FMI al fianco della Protezione Civile per i soccorsi in Veneto : La FMI con la Protezione Civile per i soccorsi in Veneto La Federazione Motociclistica Italiana continua ad essere concretamente vicina alle persone colpite da calamità naturali. Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo che ha recentemente interessato il Veneto, in particolare la provincia di Belluno, la Federmoto, ricevuta la nota di attivazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile, ha reso operativa la ...

Maltempo - la Protezione civile del Trentino in Veneto : TRENTO. La Protezione civile trentina opererà in Veneto nelle zone colpite dal Maltempo di Gosaldo, nell'alto Agordino e nel Bellunese. Al momento sono partiti nove vigili del fuoco permanenti mentre ...

Allerta maltempo - l’allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Maltempo - la protezione civile : in Veneto situazione apocalittica : In Veneto c’è una «situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli»: è il quadro tracciato dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, al termine del sopralluogo nelle zone più colpite dal Maltempo. In una conferenza stampa con il presidente del Veneto, Luca Zaia, Borrelli ha avvertito che si deve «partire ...

Maltempo in Veneto. La Protezione Civile : "Situazione apocalittica" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Maltempo - Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica”. Zaia : “Almeno un miliardo di danni”. Allerta per il fiume Po : Una situazione “apocalittica” e la necessità di partire subito con gli interventi perché per la conta dei danni ci vorranno “almeno due mesi”. A descrivere la situazione nel Bellunese è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivato in Veneto per un sopralluogo con il governatore Luca Zaia nelle zone più colpite dal Maltempo. Tra queste uno degli scenari più impressionanti è quello della diga del Comelico, ...

'In Veneto scenari apocalittici' - lo dice il capo della protezione civile - : Belluno, 3 nov., askanews, - La situazione in Veneto 'è pesante, si sono presentati scenari apocalittici: valli devastate, tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli, le strade ...

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Un vero e proprio bollettino di guerra - Secondo quanto stimano Coldiretti e Federforeste, a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto ...