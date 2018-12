Vela – L’atleta olimpica Carolina Albano al Circolo Savoia

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018), un’atletaal. La velista sceglie i colori bianco blu per la sfida di Tokyo 2020 Nei saloni del Reale Yacht Club Canottieriè stata presentata, neo tesserata per la sezione velica del club napoletano presieduto da Carlo Campobasso.è una stella dellatricolore: nel 2018 ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali Laser Under 21 in Polonia e il titolo di campionessa italiana nella stessa categoria. Lo scorso agosto, nelle acque di Aarhus (Danimarca), ha qualificato l’Italia a Tokyo 2020 nella classe Laser Radial.Triestina, 21 anni,si allenerà a Napoli con il gruppo di laseristi delnel prossimo biennio, nel corso del quale cercherà di centrare la qualificazione anche come atleta alle prossime Olimpiadi. “Ilè undi grande prestigio, mi onora l’idea di poterlo portare ...