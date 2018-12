Vela | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Mondiali e Europei

Rafa Nadal no limits nel 2019 : sVelato il suo calendario - completerà quasi tre giri del mondo : Nadal ha svelato il programma della prossima stagione: se tutto dovesse andare secondo i suoi piani, Rafa per passare da un torneo all'altro farà circa due giri del mondo e mezzo , ad essere precisi saranno 106.749 i chilometri previsti in totale . Lo spagnolo ha ridotto a 16 le partecipazioni nel 2019: escludendo Coppa Davis , impegno che non lo riguarderà fino ...

Vela – Presentato il nuovo calendario del circuito Italiano J/70 : J/70 Italian Class, Presentato il nuovo calendario: verso un 2019 ricco di appuntamenti Dopo un 2018 ricco di soddisfazioni, con un totale di novantasei equipaggi che hanno partecipato agli eventi del circuito Italiano J/70 Cup, per J/70 Italian Class è tempo di volgere lo sguardo al futuro e, in particolare, a un 2019 che si preannuncia particolarmente ricco di eventi importanti. Dopo la pausa invernale, infatti, la stagione del monotipo ...

Il Napoli ha riVelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Nel 2017, per il 90° anniversario della società, il calendario ha esaltato il valore artistico e culturale della città, richiamando altri sport e contrapponendo gli atletici fisici dei calciatori a ...

Il Napoli ha riVelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Un po’ calendario un po’ presepe. Il Napoli calcio si è adattato alla tradizione popolare molto sentita nella città partenopea e già dal 2008 è sbarcato in edicola, per accompagnare mese per mese la vita dei tifosi con un prodotto singolare, unico, che propone la squadra fuori dal campo. Un souvenir che partecipa alla vita del capoluogo della Campania ed è più vicina che mai a chi, di ...

«Dreaming», il Calendario Pirelli 2019

Boxe - sVelato parte del calendario 2019 : Europei a giugno - Mondiali maschili a settembre : L’AIBA, la Federazione Internazionale della Boxe, ha svelato parte del calendario internazionale della prossima stagione. Gli Europei maschili e femminili (della categoria elite) si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) a giugno: le date ufficiali non sono ancora state comunicate ma la rassegna continentale si disputerà in occasione degli European Games, la kermesse multisportiva in programma dal 14 al 30 giugno. La competizione servirà anche ...

Tennis - sVelati i dettagli della nuova Atp Cup che dal 2020 entrerà nel calendario maschile : L’Atp Cup coinvolgerà i team di 24 Paesi e sarà una novità per quanto concerne il calendario dalla stagione 2020 L’Atp e Tennis Australia hanno svelato oggi i dettagli dell’Atp Cup, nuova gara a squadre che dal 2020 darà il calcio d’inizio alla stagione Tennistica maschile. Il torneo, che era già stato annunciato a Londra durante le Nitto Atp Finals, si svolgerà in tre città australiana ed avrà la durata di 10 ...

Superbike – SVelato il calendario provvisorio della stagione 2019 : E’ stato Svelato oggi il calendario provvisorio della stagione 2019 di Superbike A qualche settimana dal termine della stagione 2018 di Superbike, vinta da Jonathan Rea, è stato Svelato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale. Si parte a febbraio dall’Australia per l’ultima tappa sempre in Qatar, ad ottobre 2019. Il calendario provvisorio per la stagione 2019 della Superbike: Phillip Island Grand Prix Circuit ...

Campionato Italiano di Enduro 2019 – SVelato il calendario ufficiale : Italiano Enduro 2019. Pubblicato il calendario ufficiale! La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim informano che è stato ufficializzato il calendario dei Campionati Italiani Enduro 2019. Da Nord a Sud, l’Italia delle due ruote tassellate è pronta ad infiammare un’altra stagione marchiata #Enduro. Ecco dove potremmo vedere in azione i campionissimi degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, i ragazzi dell’Under23/Senior e ...

Manuela Ferrera protagonista del calendario For Men - la sexy modella riVela : “ho ricevuto i complimenti di Cristiano Ronaldo” : Manuela Ferrera protagonista del calendario hot della rivista ‘For Men’: la bellissima ex meteorina presenzia in tutto il suo splendore alla presentazione non risparmiando dettagli sulla sua conoscenza con Cristiano Ronaldo Manuela Ferrera ha presenziato ieri sera alla presentazione del calendario della rivista ‘For Man‘ che la vede protagonista. La bellissima ex meteorina è stata al centro delle attenzioni della ...

Volley femminile - Nations League 2019 : sVelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari delle azzurre : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Ricordiamo che si gioca dal martedì al giovedì perché poi nel weekend si disputerà il torneo maschile. Si incomincerà il 21-23 maggio e si concluderà il 18-20 giugno prima della Final Six in Cina dal 3 al 7 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un ...