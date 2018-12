Usa | muore a 14 per il diabete | mamma accusata di omicidio colposo

Usa : giornalista 26enne muore per virus H1N1 e meningite : Si è ammalata improvvisamente ed è morta per le conseguenze del virus dell’influenza suina, H1N1, e per la meningite la 26enne giornalista americana Bre Payton, che collaborava con la rivista conservatrice ‘The Federalist’ e con FoxNews. I colleghi ricordano che solo pochi giorni fa la ragazza era stata in televisione. Bre si trovava in California per fare la presentazione di uno show su One America News Network. Mercoledì ...

Usa : influenza suina e meningite - muore giornalista di 26 anni : Bre Payton, giornalista ventiseienne, è morta dopo aver contratto l'influenza H1N1 degenerata poi forse in meningite. Giovedì, dopo aver registrato una trasmissione, la giornalista americana aveva invitato i suoi follower a seguirla in tv. Il giorno seguente una amica l'ha trovata priva di conoscenza.Continua a leggere

Salute - Usa : giornalista repubblicana muore per influenza suina : La giornalista e commentatrice repubblicana Bre Payton è morta dopo avere contratto l’influenza suina, cioè il virus dell’influenza A (H1N1). La 26enne era una collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News. Secondo i medici, a provocare la morte sarebbero stati l’influenza H1N1, e forse una meningite. La giornalista viveva a Washington ma si trovava per lavoro a San Diego, in California. E’ ...

Usa - marito alla moglie : 'Ami i cani più di me' - li lancia dal balcone - un chihuahua muore : Una notizia che senza ombra di dubbio farà rabbrividire tutti coloro che amano gli animali ma non solo, vista la gravità di quanto accaduto. La vicenda si è verificata negli Stati Uniti d'America, precisamente a Park Ridge, periferia di Chicago, dove un ex avvocato, Jerald Jeske, dopo aver litigato con la moglie ha lanciato dal secondo piano della residenza coniugale i cani della consorte, due chihuahua di 14 e 16 anni. La lite - stando a quanto ...

Il marito accUsa la moglie : “Ami i tuoi cani più di me”. Poi li lancia dal balcone : un chihuahua muore - l’altro scappa : In auto, di ritorno da una festa di Natale, una coppia inizia a litigare. La discussione diventa sempre più accesa e il marito accusa la moglie: “Ami i tuoi cani più di me“. E aggiunge: “Ho intenzione di ucciderli“. Così, senza pensarci due volte, l’uomo, Jerald Jeske, un ex avvocato di Park Ridge, periferia di Chicago, è corso in casa chiudendo la moglie fuori dalla porta e ha lanciato giù dal balcone i due cani ...

Usa - bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

AccUsa la moglie : 'Ami i cani più di me'. E li lancia dal balcone : un chihuahua muore - l'altro scappa : Un litigio tra coniugi dove a pagare sono stati due piccoli cagnolini, lanciati dal balcone dal marito. Un duro scontro tra i due, con la moglie Accusata di amare di più i suoi cani rispetto a lui. In ...

Usa - bambino migrante muore sotto custodia - secondo caso in un mese - : Il piccolo era originario del Guatemala. A metà dicembre un'altra bimba era deceduta per disidratazione stanchezza

Usa - bambino migrante muore sotto custodia - secondo caso in un mese : Usa, bambino migrante muore sotto custodia, secondo caso in un mese Il piccolo era originario del Guatemala. A metà dicembre un'altra bimba era deceduta per disidratazione stanchezza Parole chiave:

Scalea - donna muore precipitando da una finestra : non esclUsa l’ipotesi di un omicidio : La vittima è una donna di trentasei anni di nazionalità dominicana. È morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava, a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Al momento non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente al suicidio oppure un omicidio.Continua a leggere

SiracUsa - giovane di 31 anni cade dalla motocicletta e muore sul colpo : Cristian Diluciano, 31 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo (Siracusa)..Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare: il decesso del giovane è avvenuto nel giro di pochi minuti.Continua a leggere

SiracUsa - finisce con lo scooter contro un palo : Valentina muore a 20 anni : La ventenne è deceduta in pochi istanti, dopo il violento impatto, avvenuto a Lentini, in provincia di Siracusa. Con lei in sella allo scooter c'era una sua amica: la giovane ha fratture sparse in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. E' adesso ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania.Continua a leggere

Venezia - incendio in casa : muore donna - il rogo caUsato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Gilet Gialli - muore una donna travolta da un'auto a caUsa di un blocco stradale a Parigi : Continua la protesta dei Gilet Gialli in tutta la Francia. Ad uno dei tanti blocchi stradali organizzati, si è verificato un incidente dove una donna purtroppo è morta. Intanto la protesta inizia a delinearsi più chiaramente: diffuse tramite un comunicato stampa le quattro principali richieste per una partecipazione più attiva e democratica della popolazione alla vita politica. I Gilet Gialli continuano la protesta Anche oggi, come già avvenuto ...