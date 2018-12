Usa | influenza suina e meningite | muore giornalista di 26 anni

Usa - giovane giornalista di Fox è morta per influenza suina/ Aveva 26 anni : sconvolti i colleghi : Usa, giovane giornalista di Fox è morta per influenza suina. Aveva 26 anni: sconvolti i colleghi e i famigliari, centinaia di messaggi sui social

Salute - Usa : giornalista repubblicana muore per influenza suina : La giornalista e commentatrice repubblicana Bre Payton è morta dopo avere contratto l’influenza suina, cioè il virus dell’influenza A (H1N1). La 26enne era una collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News. Secondo i medici, a provocare la morte sarebbero stati l’influenza H1N1, e forse una meningite. La giornalista viveva a Washington ma si trovava per lavoro a San Diego, in California. E’ ...

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli Usa - il chirurgo generale : “La nicotina è pericolosa - può influenzare apprendimento - attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

SIMG : “ConclUsa la campagna vaccinale antinfluenza - coperture raggiunte e superate” : “Quest’anno la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale è andata molto bene. Solo localmente si è registrato qualche ritardo che però è stato tempestivamente superato”. E’ quanto afferma il dott. Claudio Cricelli, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), che appare chiaramente soddisfatto per l’andamento della vaccinazione antinfluenzale che si sta concludendo. ...

Influenza : negli Usa un terzo dei genitori non vaccinerà i bimbi : Circa un terzo dei genitori negli Stati Uniti (34%) quest’anno non vaccinerà i propri figli contro l’Influenza: lo ha reso noto la CNN, che ha diffuso i dati che arrivano da un sondaggio del C.S. Mott Children’s Hospital, ospedale pediatrico del Michigan. Nel 2017 è stato invece vaccinato il 57,9% dei bambini tra i 6 mesi e i 17 anni. Durante l’ultima stagione Influenzale sono morti 179 bambini: di questi, l’80% non ...

Vaccino antinfluenzale : via libera dell'Asp di RagUsa : E' iniziata anche nelle città iblee che fanno riferimento all'Asp Ragusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Consigliata ai soggetti a rischio