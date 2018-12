Usa | giovane giornalista di Fox è morta per influenza suina Aveva 26 anni | sconvolti i

SiracUsa - giovane di 31 anni cade dalla motocicletta e muore sul colpo : Cristian Diluciano, 31 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo (Siracusa)..Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare: il decesso del giovane è avvenuto nel giro di pochi minuti.Continua a leggere

Il vulcano Anak - giovane e instabile - ha caUsato lo tsunami in Indonesia : Il bilancio delle vittime del tragico tsunami avvenuto poche ore fa in Indonesia è destinato a salire, ma già si contano 222 morti e quasi 850 feriti. Lo tsunami si è diretto sulla costa dello Stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: oltre le numerosissime vittime si registrano centinaia di edifici danneggiati, tra cui una decina di alberghi e tra le macerie risultano ancora 28 persone disperse. All'origine dell'onda ...

Ancona - rilasciato il giovane accUsato di avere provocato il panico con lo spray. Verifiche sull'alibi : Sul giovane diciassettenne, che resta indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni colpose sono in corso ulteriori riscontri sulla versione dell'alibi fornito agli inquirenti. Domani in forma ...

Corinaldo - identificato il giovane che ha Usato spray urticante. ?Il Dj : «Lo ha fatto per rubare» : Gli investigatori hanno identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo provocando il panico e la calca in...

SiracUsa - incidente nella notte con lo scooter : muore un giovane di 25 anni : Tragico incidente stradale nella notte nella provincia di Siracusa. A perdere la vita Thomas Tralongo, giovane motociclista di Floridia di 25 anni. In corso le indagini per cercare di capire l’esatta dinamica del sinistro: l’ipotesi di un pirata della strada sembra far spazio a un incidente autonomo.Continua a leggere

George Bush - da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa : la sua vita in un video : Da più giovane aviatore nella storia della United States Navy a presidente degli Usa: in un video, le tappe fondamentali della vita di George H.W. Bush, morto all’età di 94 anni. L'articolo George Bush, da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa: la sua vita in un video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bella - giovane e pimpante : l’Italia incanta e stende gli Usa - Mancini però ha il problema del gol : Solo un acuto di Politano allo scadere permette alla Nazionale italiana di battere gli Stati Uniti in amichevole, una gol che corona una prestazione esaltante degli azzurri Se non avesse il problema del gol, questa Italia sarebbe pressoché perfetta. Gioco, palleggio, personalità e verticalizzazioni: elementi introvabili tutti insieme in una sola formazione, ad eccezione dell’Italia di Mancini. Fabio Ferrari/LaPresse Seppur con molte ...

Giovane ucciso con 4 colpi alla testa : fermato un amico con l'accUsa di omicidio : C'è un fermo per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il ventisettenne trovato morto nella sua casa di Casteldelbosco, frazione del comune di Montopoli Valdarno, nel Pisano. Si tratta di Danny Scotto, ...

Foto hot di Chiellini : il giovane Bellanova si scUsa sui social : Raoul Bellanova si è scusato con Giorgio Chiellini dopo aver pubblicato una Foto nella quale il bianconero era completamente nudo Il giovane calciatore del Milan, Raoul Bellanova, è stato il protagonista di uno sfortunato incidente. Il calciatore ha pubblicato una Foto con Cristiano Ronaldo su Instagram, senza accorgersi che sullo sfondo vi era Chiellini completamente nudo. Il tutto ha scatenato il caos, tanto da portare Bellanova a ...

Fiorentina - Pezzella : “Siamo una squadra giovane - ma non deve essere una scUsa” : German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Estadio Deportivo. Il giocatore viola ha parlato del brutto momento che sta attraversando la squadra di Pioli, reduce anche dal pareggio contro il Frosinone: “Dobbiamo restare concentrati nei 90 minuti per vincere il maggior numero di partite. Io capitano viola? È una grande […] L'articolo Fiorentina, Pezzella: “Siamo una ...

Alexandria Ocasio Cortez - chi è la deputata più giovane nella storia degli Usa : Portoricana di origini, laureata in economia e relazioni internazionali, Alexandria ha continuato a lavorare come cameriera anche dopo gli studi per aiutare la sua famiglia. La donna è entrata ...