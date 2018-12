Usa | giornalista 26enne muore per virus H1N1 e meningite

Usa : influenza suina e meningite - muore giornalista di 26 anni : Bre Payton, giornalista ventiseienne, è morta dopo aver contratto l'influenza H1N1 degenerata poi forse in meningite. Giovedì, dopo aver registrato una trasmissione, la giornalista americana aveva invitato i suoi follower a seguirla in tv. Il giorno seguente una amica l'ha trovata priva di conoscenza.Continua a leggere

Bayern Monaco - Ribery si scUsa con il giornalista aggredito a Dortmund : L’attaccante Franck Ribéry si è scusato pubblicamente in un video, trasmesso in tedesco sul sito del Bayern Monaco, con il giornalista sportivo di BeIN Sports Patrick Guillou, insultato e aggredito a Dortmund: “Ho incontrato ieri con Patrick Guillou, è bello che sia venuto a Monaco per parlare. Ho fatto qualcosa di sbagliato, ma ero molto turbato dopo la partita. Mi sono scusato con Patrick, con lui e la sua famiglia e spero ...

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accUsati dell’omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

La CNN fa caUsa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...

Accuse alla Casa Bianca : Usato un video modificato per cacciare il giornalista della Cnn : Genova - La Casa Bianca avrebbe manipolato il video della conferenza stampa dopo le elezioni di Midterm negli Usa, quella da cui è stato 'cacciato' il giornalista Jim Acosta della Cnn , per farlo ...