Usa | addio al mito dei veterani Aveva 112 anni

CAOS Usa/ L'addio di Mattis mette Trump nei guai e regala il Medio oriente a Putin : Il segretario alla Difesa, Jim Mattis, si è dimesso in aperto contrasto con la politica estera di Trump, aprendo una grave crisi nell'amministrazione

Giulia De Lellis in lacrime : addio doloroso a caUsa di Irama? : Irama e Giulia De Lellis: confermata la convivenza? Il gesto di lei Giulia De Lellis e Irama presto potrebbero andare a convivere: il loro amore nato tra lo stupore di tutti sembrerebbe essere diventato troppo importante per rimanere distanti. Dopo il gossip esploso negli ultimi giorni sul web, Giulia De Lellis sembrerebbe aver confermato la voce attraverso le sue Instagram Stories. L’ex fidanzata di Andrea Damante in lacrime ha infatti ...

Usa - Trump annuncia altro addio : lascia segretario Interni Ryan Zinke - : A capo dell'agenzia che si occupa della gestione dei territori federali, della fauna selvatica e dei rapporti con i nativi americani, è stato coinvolto in una serie di casi in cui avrebbe violato il ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

Asia Argento svela i retroscena dell'addio con Fabrizio Corona : 'Non sono stata Usata' : Dopo pochissime settimane è già giunta al capolinea la storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. L'annuncio ufficiale è stato dato sulle pagine del nuovo numero della rivista 'Chi' di questa settimana, dove si è parlato di una rottura definitiva per la coppia più chiacchierata e discussa del momento, finita in copertina su tutte le riviste di gossip e cronaca rosa. E in queste ore, la bella Asia ha voluto raccontare la sua versione dei ...

Basket - Masciadri esclUsa nella partita d'addio - Passaro : 'Umiliata come se ci fossi io' : La partita di Basket tra Italia e Svezia, giocata qualche giorno fa a La Spezia, ha visto la nostra nazionale femminile trionfare e qualificarsi alla fase finale dell'Europeo del 2019. Un cammino perfetto, a dir poco, quello delle ragazze di coach Marco Crespi, che ha traghettato la nazionale femminile a questo importante traguardo. Ma è proprio sul coach che, dopo la partita, si è abbattuto un vespaio di polemiche. Infatti non era solo una ...

Raffaella Masciadri - triste addio alla Nazionale/ Basket - esclUsa nell'ultima gara : "Umiliata dall'allenatore" - IlSussidiario.net : Raffaella Masciadri, triste addio alla Nazionale di Basket: è stata esclusa nell'ultima gara con la maglia azzurra. Poi lo sfogo: "Umiliata dall'allenatore"

Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 dopo la paUsa - trame 24 novembre e 1° dicembre : Deeks dirà addio alla squadra? : dopo la pausa, Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2. La scorsa settimana, l'emittente non ha mandato in onda un episodio inedito della nona stagione, per riproporre una replica della serie. Un cambio di programma inaspettato per il pubblico italiano, che il sabato sera si è trovato impreparato davanti alla programmazione. Stasera, 24 novembre, NCIS Los Angeles 9 dovrebbe proseguire in maniera invariata, con la nona stagione che terminerà il 15 ...

Alda D’EUsanio va a L’Isola dei Famosi 2019 e dice addio a #CR4? : Isola dei Famosi anticipazioni: arriva Alda D’Eusanio da #CR4? Nonostante il Grande Fratello Vip finirà il prossimo 10 dicembre, pare davvero che i piani alti di Mediaset stiano già lavorando alacremente alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. E a tal proposito il settimanale Oggi ha riportato un’interessante rumor, che se dovesse essere confermato avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle ...

'Una vita per la famiglia e la comunità' - l'addio di RagUsa a Maria Zarba : Funerali oggi a Ragusa per Maria Zarba, la donna di 66 anni, barbaramente uccisa a Ragusa l'11 ottobre scorso. I figli con le loro famiglie, i nipoti, sono stati nella cattedrale di San Giovanni, a ...