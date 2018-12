Università e ricerca | gli studenti contestano i tagli | il governo parla di

Manovra - blocco assunzioni in Università. “L’ipotesi migliore per i ricercatori nel 2019? Lavorare senza stipendio” : “Il blocco delle assunzioni previsto nel maxiemendamento è la dimostrazione di una politica compulsiva e contraddittoria. Sa come hanno fatto a risparmiare in questi anni le università?Hanno assunto i propri ricercatori. Se fino al 16 novembre 2019 viene tutto congelato, gli atenei dovranno pagare gli esterni per le docenze”. La migliore delle ipotesi? “Continuare a Lavorare per mesi senza stipendio”. Giandomenico Dodaro, ...

Star Facility Centre : il laboratorio dell'Università di Foggia che fa ricerca sulla bioeconomy : 'Grazie all'economia circolare - ha aggiunto - possono nascere nuove aziende e una nuova economia'. Un settore, per Marasco, 'aperto ai giovani talenti'.

Aeronautica : al via la collaborazione con i centri di ricerca - Università e industria per lo sviluppo di tecnologie di Aviolancio di piccoli satelliti [FOTO] : 1/8 PM DI MEO Marco ...

Aeronautica : al via collaborazione con centri di ricerca - Università e industria per lo sviluppo di tecnologie di aviolancio di piccoli satelliti : Si terrà domani, mercoledì 12 dicembre alle ore 17 a Roma, presso il Palazzo dell’Aeronautica, la firma di una lettera di intenti tra l’Aeronautica Militare, l’università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e SITAEL S.p.A., azienda italiana specializzata nel settore dei piccoli satelliti, per l’avvio di una collaborazione di ricerca e sperimentazione nel ...

Nuova missione in Antartide per i ricercatori dell’Università di Pisa : Arrivo previsto in Antartide il 10 dicembre dopo tre giorni di un lungo viaggio non-stop per la professoressa Chiara Montomoli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Chiara Montomoli, in partenza il 7 dicembre, sarà impegnata nella XXXIV Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche finanziata dal MIUR con l’obiettivo di completare le ricerche geologiche in corso sulle Montagne Transantartiche. In ...

Un gruppo di hacker coreani ha preso di mira ricercatori e Università americane : Un gruppo di pirati informatici sospettato di dipendere dal governo della Corea del Nord ha preso di mira ricercatori e istituzioni accademiche americane tramite una finta estensione per Google Chrome. È la prima volta che un’Apt (Advanced Persistent Threat, gruppi di hacker che spesso lavorano su impulso di un Governo) utilizza un’estensione di questo tipo sul browser di Google, anche se in passato ne sono state scoperte di ...

Ricerca : Università Padova - si punta alla fotosintesi artificiale : Padova, 4 dic. (AdnKronos) - alla Ricerca della fotosintesi artificiale. Un team di Ricercatori internazionale Ricerca del 'quantasome' che cattura energia solare e genera ossigeno Il lavoro nato da una collaborazione internazionale e diretto dalle Università di Padova e Trieste, segna oggi un passo

Roma - all'Università Tor Vergata 2 milioni per ricerca su kit diagnostici : Arriva all'università di Tor Vergata un finanziamento di 2 milioni di euro per realizzare kit diagnostici e biosensori geneticamente codificati. L'obiettivo è stato raggiunto da Francesco Ricci, ...

Università - solo 1 dottore di ricerca su 10 diventa professore : Contenuti sponsorizzati Per approfondire ricerca italiana, Bussetti: urgono finanziamenti ingenti Università: mai così tanti studenti iscritti nel mondo. In Italia investimenti inadeguati Scuola, ...

PhDay 2018 : l’Università di Pisa dà il benvenuto ai nuovi allievi del dottorato di ricerca : Sarà inaugurato sabato 24 novembre, alle 10,30 nell’Aula Fratelli Pontecorvo del Polo Fibonacci, l’anno dottorale dell’Università di Pisa, alla presenza del rettore Paolo Mancarella, della delegata ai Dottorati di ricerca, Marcella Aglietti, e di quattro testimonial di prestigio internazionale. Il professor Alessandro Launaro, dell’Università di Cambridge, farà da testimonial per le discipline umanistiche, storiche, ...

Torino - concorsi truccati per incarichi universitari e professioni sanitarie : 25 indagati. Anche docenti e ricercatori : Presunte raccomandazioni e agevolazioni nei concorsi per incarichi universitari e professioni sanitarie. Queste le contestazioni del pm di Torino Gianfranco Colace nei confronti di 25 persone dopo le indagini del Nas di Torino. Corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta e falso ideologico in atti pubblici i reati individuati dal pubblico ministero. L’operazione, denominata “Sanitopoli”, ha interessato docenti ...

Ubertini sposa la partecipazione : l'Università lancia la gara tra i suoi progetti di ricerca : Tempi brevi E poi servirebbe anche, all'Università come sul territorio, che i progetti vincitori vedano la realizzazione in tempi brevi. Cosa che non sta invece accadendo per i progetti del bilancio ...

Fisica : il DPF Instrumentation Award 2018 a Rinaldo Santonico - Professore Onorario dell’Università di Roma Tor Vergata e ricercatore INFN : L’American Physical Society (APS) ha assegnato il DPF Instrumentation Award 2018 a Rinaldo Santonico, Professore Onorario dell’Università di Roma Tor Vergata e ricercatore dell’INFN, per lo sviluppo delle Resistive Plate Chambers (RPC, rivelatori veloci a singola gas gap) e la loro applicazione in un’ampia varietà di esperimenti da LHC alla Fisica dei raggi cosmici. Sin dall’idea iniziale del 1981, Santonico e il suo gruppo hanno continuato a ...