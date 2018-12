Un bicchierino per scaldarsi? Ecco tutti gli effetti negativi del consumo di alcol con il

meteoweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Quando siete fuori e godete del tempo libero con amici e parenti, magari bevendo qualche drinkico, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al nuovo anno, è bene tenere in mente che glidell’possono rendere il nostro corpo più vulnerabile con temperature estremamente basse. La Vigilia di Capodanno è uno dei periodi in cui si registra il maggior numero di visite al pronto soccorso per emergenze legate all’. Aggiungere l’esposizione al freddo al mix può aggravare ulteriormente i rischi legati all’. Quindi, leggete questo articolo se siete tra coloro che ritengono che l’aiuti a combattere il freddo e soprattutto prima di abbandonarvi ai fiumi diici tipici dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.Il pericolo maggiore deriva dal fatto che l’può far sentire più caldo alle persone rispetto alla realtà. Non di rado, infatti, si possono ...